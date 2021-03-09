Законопроект о просветительской деятельности приняли во втором чтении

https://static.news.ru/photo/73178036-80d8-11eb-b90d-96000091f725_660.jpg Фото: pixabay.com

Депутаты Государственной думы во втором чтении приняли законопроект, который запрещает людям заниматься просветительством без одобрения властей.

Решение поддержали 305 парламентариев, ещё 62 выступили против, остальные воздержались, передаёт Znak.com. Для принятия документа ему необходимо пройти третье чтение в ГД, а также получить одобрение Совета Федерации и президента.

Проект предполагает внесение правок в закон об образовании. Если он будет принят, в законе появится норма, регулирующая понятие «просветительская деятельность» и определяющая его как направленную на «распространение знаний, умений, навыков, ценностных установок, опыта и компетенции» в целях «интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов».

Ко второму чтению в инициативе появилась поправка, по которой заниматься такой деятельностью будет разрешено только органам власти, местного самоуправления и организациям, получившим от них разрешение.

Ранее журналист Михаил Родин рассказал об увольнении с радиостанции «Говорит Москва». По его словам, это произошло по требованию главреда станции Романа Бабаяна после того, как сотрудник выступил с критикой «закона о просвещении», подписав письмо президенту России Владимиру Путину.