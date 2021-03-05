Ведущего «Говорит Москва» уволили после критики «закона о просвещении»

https://static.news.ru/photo/ed073958-7d91-11eb-8c85-96000091f725_660.jpg Фото: Кадр из видео/Михаил Родин/youtube.com

Журналист Михаил Родин в эфире YouTube-канала исторического журнала Proshloe, главным редактором которого он является, рассказал об увольнении с радиостанции «Говорит Москва». По его словам, это произошло по требованию главреда станции Романа Бабаяна после того, как сотрудник выступил с критикой «закона о просвещении», подписав письмо президенту России Владимиру Путину.

Так называемый закон о просвещении в конце февраля был принят Государственной думой во втором чтении. Правовая норма предполагает запрет на занятие просветительской деятельностью без разрешения властей.

Как рассказал Родин, он подписал письмо Путину с критикой законопроекта. После этого с ним не стали продлевать авторский заказ. Две его программы — «Родина слонов» и Proshloe — закрылись. И произошло это по требованию главного редактора. По мнению Бабаяна, журналист поступил неэтично, подписавшись как сотрудник «Говорит Москва».

Роман Бабаян не скрывает, что это случилось из-за моего письма президенту с критикой так называемого закона о просвещении, — сказал Родин, подчеркнув, что до этого за пять лет ни разу не согласовывал ни тему программы, ни героев.

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