Закон об индивидуализации тарифов ОСАГО принят Госдумой в третьем чтении

https://static.news.ru/photo/b90dc602-952b-11ea-bf6c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Страховые компании смогут самостоятельно применять базовые ставки страховых тарифов ОСАГО, учитывая личностные характеристики страхователя. Госдума приняла в третьем, окончательном чтении закон об индивидуализации тарифов ОСАГО.

Стоимость страховки будет рассчитываться с учётом наличия или отсутствия у водителей неоднократных административных нарушений. По закону, на сайтах страховщиков будут размещены калькуляторы для расчёта страховой премии. Автовладелец будет обязан сообщать в страховую о дате и времени проведения независимой технической экспертизы.

Авторы документа считают, что принятие проекта закона позволит повысить культуру страхования ОСАГО, а также улучшить качество предоставляемых по ОСАГО услуг.

В поправках, одобренных к II чтению, указано, что с 1 марта по 30 сентября 2020 года договор ОСАГО можно заключить без предоставления диагностической карты. Страхователь будет обязан предоставить её либо свидетельство о прохождении техосмотра не позднее одного месяца со дня отмены ограничительных мер, введённых в связи с пандемией коронавируса, но не позднее 31 октября 2020 года.

NEWS.ru писал, что во время самоизоляции электронные продажи ОСАГО выросли на четверть.