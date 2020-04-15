Электронные продажи ОСАГО выросли на четверть во время самоизоляции

https://static.news.ru/photo/20c9b0a0-7f27-11ea-a0da-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

В первые две недели карантина, который ввели из-за пандемии коронавируса, продажи полисов Обязательного страхования автогражданской ответственности выросли более чем на 25%. Об этом сообщил глава Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.

В первые две недели апреля, когда по всей стране были усилены карантинные меры, среднее количество заключаемых полисов е-ОСАГО в день увеличилось по сравнению со средним количеством полисов электронной «автогражданки», заключаемых в марте, на 26%, — с 42 531 до 53 458 штук, — приводит слова Юргенса ТАСС.

По словам главы РСА в период самоизоляции страховщики продолжают оказывать гражданам социально значимые услуги, в том числе по обязательным видам страхования. Он пояснил, что речь идёт о компенсациях по автостраховке.

РСА ранее сообщил, что снижение средней цены полиса ОСАГО в 53 регионах России с 1 января по 10 апреля 2020 года составило 11% по сравнению с 2019 годом.

Как писал NEWS.ru, ранее комитет ГД одобрил проект о продаже посредниками электронных страховок.