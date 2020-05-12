Госдума приняла во II чтении законопроект об индивидуализации тарифов ОСАГО

https://static.news.ru/photo/78378f6c-9442-11ea-b0ff-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Законопроект об индивидуальных тарифах ОСАГО, которые зависят от набора критериев, одобрила во втором чтении Государственная дума. Об этом сообщается на официальном портале нижней палаты парламента.

Инициативу выдвинула группа депутатов во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым.

Сейчас действующая система определения стоимости ОСАГО не позволяет учитывать личные характеристики водителя, то, как он соблюдает правила дорожного движения, и другие условия, сказано в пояснительной записке. Проект закона предполагает переход к ценообразованию в сфере обязательного автострахования, базирующегося на принципах конкуренции.

После этого страховщики получат право самостоятельно определять подход к базовым ставкам по страховым тарифам с учётом личностных характеристик страхователя. Учитываться будут и неоднократные административные наказания за грубые нарушения ПДД.

Реализация проекта федерального закона позволит улучшить качество предоставляемых услуг по ОСАГО, повысить культуру страхования посредством регулирования ОСАГО, в большей степени позволяющего страхователям и страховщикам определять условия страхования с учётом своих законных интересов и индивидуальных особенностей, — считают авторы документа.

Проект федерального закона при этом сохраняет ограничение на максимальный размер страховой премии по договору ОСАГО. Кроме того, в проект закона включена норма, которая говорит о необходимости размещать на сайтах страховых компаний калькулятор для расчёта страховки, страховой премии и обязанности потерпевшего автовладельца информировать страховщика о месте, дате и времени проведения независимой технической экспертизы.

Как писал NEWS.ru, ранее стало известно, что в закон об ОСАГО хотят внести поправку о ремонте у официальных дилеров.