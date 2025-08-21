Закон о тишине в Омской области: основные положения

Когда можно, а когда нельзя шуметь в Омской области? Хорошо, что есть закон, который регулирует право соседей на крики, ремонтные работы, гул на улице и другие лишние звуки. Вместе с NEWS.ru изучаем закон о тишине в Омской области. Когда нельзя шуметь, какие штрафы положены нарушителям и как вообще правильно составить жалобу? Все подробности — в нашем материале.

Заметим, что тишина должна соблюдаться не только в многоэтажках, во дворах и частном секторе, но и на территории школ, больниц и других социальных организаций. А еще претензии могут предъявить дачникам, так как нельзя шуметь и за городом, где расположены СНТ.

Временные рамки: когда запрещен шум в квартирах и на улице?

Для начала расскажем, когда именно нельзя шуметь, чтобы вы вдруг сами не стали нарушителями закона о тишине в Омске.

Согласно региональному закону, вести себя тихо следует с 22:00 до 08:00. Предусмотрен час тишины и днем — с 13:00 до 14:00. В этот промежуток времени в многоквартирных домах должна стоять тишина.

Что считается шумом

Сочувствуем, если вы соседствуете с любителями громкой музыки, у которых колонки включены 24/7. Или с обожателями животных, которые не могут утихомирить своих четвероногих друзей. Но закон о тишине в Омске могут нарушать не только в квартирах. Так, неудобства может доставлять магазин или ресторан, развлекательный центр. Отдельно омрачает мир слишком громкая сигнализация, установленная в автомобиле соседа, но и даже в такой ситуации вам должен оказать помощь Роспотребнадзор, суд или другие инстанции.

Кстати, если собака лает даже на территории нежилого помещения, то на ответственного за это нарушение тоже можно жаловаться. Всему свое время, и если порядок не соблюдается, то у вас есть абсолютное право добиваться от нарушителей тишины.

Разрешен ли ремонт в выходные дни?

Хотите сверлить в выходные, когда все остальные отдыхают? Ваша воля! Закон не запрещает заниматься ремонтными работами в субботу, воскресенье и в праздничные дни. Но есть критерии по шуму, которые всем нужно знать.

Штрафы за нарушение закона о тишине в Омске

Днем в жилых домах можно заниматься чем угодно, но следите за тем, чтобы уровень шума был на уровне не выше 40 дБА. Это правило действует с 07:00 до 23:00. Если вдруг ночью (с 23:00 до 07:00) вы захотели выяснить отношения с кем-то из близких, то не повышайте голос выше 30 дБА.

Для общего понимания, на чем основывается закон о тишине в Омске: тихая беседа — 35 дБ, обычный разговор — 40 дБ, громкая речь — 55 дБА.

Таким образом, ремонт в выходные дни организовывать можно, правонарушений здесь нет. Но выходить за рамки, указанные выше, нельзя. Это считается нарушением закона о тишине в Омской области.

А как наказывают тех, кто громко себя ведет? NEWS.ru расскажет и о штрафах за нарушение закона о тишине в Омске в 2025 году:

от 500 рублей до 3000 рублей — для физлиц;

от 50 тысяч до 150 тысяч рублей — для юрлиц.

Как написать заявление на нарушителей?

В вашу жизнь вмешиваются посторонние люди со своим шумом? Соседи с громкой собакой, строители в цокольном этаже вашего дома или компания, которая ночью поет караоке? Не стоит терпеть, необходимо принимать меры.

Возможно, ситуация разрешится, если вы просто мирно договоритесь. Однако для кого-то разговор может быть не убедителен. В этом случае вызывайте полицию. Наряд должен составить протокол, где будут указаны подробности правонарушения.

Но что делать, если вашими соседями являются не сами собственники помещения, а арендаторы? Если хозяева не отвечают на ваши просьбы повлиять на жильцов, то жалобу могут принять сотрудники полиции или миграционной службы. В последнюю инстанцию необходимо обращаться, если соседями являются иностранцы.

Закон о тишине в Омской области — 2025: до скольких можно шуметь?

При нарушении закона о тишине в Омске потерпевшие могут пожаловаться специалистам Роспотребнадзора. Они рассмотрят заявление и проведут соответствующие исследования. Если ваши мучители шумят постоянно, то этот вариант для вас идеален.

Сотрудники ведомства должны замерить уровень громкости, которая мешает вам отдыхать в отведенные для этого законные часы, а вы уже с имеющейся информацией можете обратиться в суд. Если нарушения действительно были, то с ответчика вполне реально добиться компенсации ущерба.

Сравнение с нормами других субъектов РФ

А чем закон о тишине в Омской области отличается от этого же закона, скажем, в Москве? Если в Омске нельзя шуметь днем всего один час — с 13:00 до 14:00, то в Москве целых два часа — с 13:00 до 15:00.

В Оренбурге шумные работы необходимо прекращать уже в 21:00, а в Омске на час позже, в 22:00. То же ограничение установлено в Санкт-Петербурге и Татарстане.

Что же касается штрафов, то шумных москвичей и гостей столицы штрафуют на 2000 рублей, а за МКАД — на 3000 рублей. В Омской области за нарушение закона о тишине минимальное денежное наказание составляет 500 рублей, а максимальное — 3000 рублей. Столько же платят противники тишины и в Самаре.

Помните, что ваш комфорт заканчивается там, где появляются неудобства у другого. Давайте уважать друг друга, соблюдать правила и полноценно отдыхать в тишине!

