https://static.news.ru/photo/fa1688d2-2c85-11ea-aa57-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В России 1 января вступил в силу закон, согласно которому добросовестные покупатели жилья, лишившиеся его в судебном порядке, могут получить компенсацию.

Президент РФ Владимир Путин подписал документ в декабре 2019 года. Законом устанавливается презумпция добросовестности покупателя недвижимости. Он признаётся таковым, если при приобретении жилья полагался на данные госреестра, пока в судебном порядке не доказано, что он знал об отсутствии права на отчуждение этого имущества.

Если, приобретая жилье, гражданин не знал о его «криминальном» прошлом и при этом полагался на данные государственного реестра, то он признается добросовестным приобретателем, — цитирует «Интерфакс» председателя комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павла Крашенинникова.

Законом также устанавливается, что если недвижимость была всё-таки истребована от добросовестного приобретателя на основании судебного акта, то ему полагается компенсация. По выбору правообладателя компенсация может быть выплачена в размере реального ущерба или исходя из кадастровой стоимости.

До принятия закона добросовестные покупатели жилья могли рассчитывать на компенсацию в размере до 1 млн рублей.

Ранее NEWS.ru писал, что Госдума приняла закон о выплате компенсаций добросовестным покупателям жилья, которое у них изъяли по решению суда из-за того, что предыдущие сделки с этой недвижимостью были совершены с нарушениями закона.