https://static.news.ru/photo/936ffb42-1b6c-11ea-997c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com/Global Look Press

Госдума приняла закон, позволяющий признавать добросовестными приобретателями лиц, купивших недвижимость у мошенников, основываясь на информации из госреестра, и не знающих об отсутствии у продавцов прав на продажу этого имущества. Закон вступит в силу с 1 января 2020 года.

Закон вводит запрет на истребование государством у добросовестного приобретателя спорного жилого помещения. Эта норма распространяется и на тех, кто получил имущество безвозмездно. Суд будет также отказывать в истребовании недвижимости у добросовестного приобретателя, если с момента госрегистрации прав на неё прошло больше трёх лет, сообщает ТАСС.

Согласно Гражданскому кодексу, добросовестным приобретателем недвижимости считается тот, кто при покупке полагался на данные госреестра, пока в судебном порядке не будет доказано, что он знал об отсутствии у продавца права на отчуждение этого имущества.

Ранее Госдума приняла закон о выплате компенсаций добросовестным покупателям жилья, которое у них изъяли по решению суда из-за того, что предыдущие сделки с этой недвижимостью были совершены с нарушениями закона.

Как писал NEWS.ru, бесплатные консультации специалистов по вопросам учётно-регистрационных действий с недвижимостью пройдут по всей стране в День Конституции РФ 12 декабря. В общероссийский день приёма граждан специалисты Кадастровой палаты ответят на вопросы, касающиеся регистрационной сферы и сделок с недвижимостью. Граждане смогут получить подробные разъяснения порядка кадастрового учёта и регистрации права собственности, получения сведений из Единого государственного реестра недвижимости, проведения государственной кадастровой оценки, уточнения границ земельных участков, исправления реестровых и технических ошибок, оформления сертификата электронной подписи. Сотрудники ведомства помогут разобраться в вопросах купли-продажи, аренды, наследования, а также сформировать необходимый пакет документов для проведения сделки.