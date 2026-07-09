Закатываю гору — съедается до зимы: салат «Шакароб» из помидоров — рецепт на 5 литровых банок

Закатываю гору — съедается до зимы: салат «Шакароб» из помидоров — рецепт на 5 литровых банок

Салат «Шакароб» на зиму — это яркая, ароматная и очень вкусная заготовка из помидоров, болгарского перца, чеснока и зелени. Этот салат зимой станет идеальным дополнением к мясу, картошке или просто к хлебу. Из 4 кг помидоров выйдет примерно 4-5 литровых банок.

Для приготовления понадобится: 4 кг помидоров, 2 головки чеснока, 2 болгарских перца, пучок укропа, пучок петрушки, 1 ст. л. сахара, 1 ч. л. 70% уксуса, соль по вкусу.

Помидоры нарежьте дольками, перец — соломкой, чеснок — тонкими пластинками, зелень мелко порубите. Смешайте все в большой миске, добавьте соль, сахар, перемешайте. Разложите по стерилизованным банкам, залейте выделившимся соком. Стерилизуйте банки в кипящей воде 20 минут. Перед закаткой добавьте в каждую банку уксус (из расчета 1 ч. л. на литровую банку). Закатайте, переверните и укутайте до остывания.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Дарья Иванова уже несколько раз закатывала такой салат на зиму и дала совет: используйте сливовидные помидоры — они плотнее и дают меньше сока.

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