Россиянин получил слепые осколочные ранения при атаке ВСУ на АЗС

Россиянин получил слепые осколочные ранения при атаке ВСУ на АЗС Хиштейн: мужчина ранен при атаке ВСУ на заправку в Курской области

В результате атаки украинского беспилотного летательного аппарата на автозаправочную станцию в хуторе Фонов Рыльского района Курской области пострадал 58-летний местный житель, сообщил в мессенджере МАКС губернатор региона Александр Хинштейн. Мужчина получил слепые осколочные ранения грудной клетки и левого бедра, а также акустическую травму.

Вражеский дрон атаковал заправку в хуторе Фонов Рыльского района. В результате удара пострадал 58-летний местный житель. У него слепое осколочное ранение груди, левого бедра, акубаротравма, — написал он.

Медики, прибывшие на место происшествия, оперативно оказали пострадавшему необходимую помощь. От предложенной госпитализации он отказался. Сама автозаправочная станция, по данным главы региона, получила незначительные повреждения.

Утром 9 июля пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 73 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Новгородской, Тверской, Орловской, Ленинградской, Ростовской областей. Также Вооруженные силы Украины пытались атаковать Московский регион, Краснодарский край, Республику Крым и акваторию Азовского моря.