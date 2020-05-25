Захарова: возможность введения выездных виз для граждан РФ не обсуждается

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Правительство не рассматривает возможность введения выездных виз для граждан РФ, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Ни о каких законодательных ограничениях, связанных с введением выездных виз, — о чем было очень много было фейков, слухов, вбросов — речи не идёт, — подчеркнула Захарова.

По её словам, эта тема специально так активно поднимается для того, чтобы вызвать у людей ощущение паники и нестабильности. Возможно, организована целая кампания по дезинформации населения. Захарова призвала не поддаваться влиянию этому веянию и прислушиваться к официальным источникам, передаёт ТАСС.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал граждан страны не торопиться планировать поездки за рубеж для исключения малейшего риска завоза инфекции в страну.

Как писал NEWS.ru, россияне смогут отправиться в Турцию чартерными рейсами до возобновления регулярного авиасообщения. Такое предложение разрабатывает турецкий МИД. В Анкаре хотят, чтобы у россиян была возможность провести в этом году отпуск на турецком побережье.