Мишустин призвал россиян не торопиться с планированием зарубежных поездок

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Более двух тысяч беременных в РФ инфицированы коронавирусной инфекцией. Об этом заявила главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Министерства здравоохранения РФ Лейла Адамян.

В нашей стране на сегодняшний день 2561 беременная с коронавирусной инфекцией, из них подтверждённый по всем тестам диагноз у 2035, — заявила Адамян в эфире телеканала «Россия 1». По её...