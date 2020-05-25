Общество

Мишустин призвал россиян не торопиться с планированием зарубежных поездок

13:50, 25 мая 2020
Михаил Мишустин Михаил Мишустин Фото: Russian Government/Global Look Press

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал граждан страны не торопиться планировать поездки за рубеж для исключения малейшего риска завоза инфекции в страну.

Да, в борьбе с распространением коронавирусной инфекции достигнуты определённые успехи, но мы помним, что коронавирусная инфекция была ввезена из-за границы, поэтому мы считаем целесообразным воздержаться от туристических поездок за рубеж, — сказал Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.

Глава правительства также порекомендовал россиянам провести свои летние отпуска в России.

Как ранее писал NEWS.ru, россияне смогут отправиться в Турцию чартерными рейсами до возобновления регулярного авиасообщения. Такое предложение разрабатывает турецкий МИД. В Анкаре хотят, чтобы у россиян была возможность провести в этом году отпуск на турецком побережье.

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