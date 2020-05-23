Турция готова предложить чартеры для туристов из России

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США за время пандемии коронавируса получили от Китая более 12 млрд защитных масок, сообщил министр иностранных дел КНР Ван И.

По его словам, это количество эквивалентно 40 маскам на каждого жителя Соединённых Штатов. После того как эпидемия вспыхнула в США, китайское правительство и представители всех слоёв населения активно откликнулись и...