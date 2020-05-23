Мир

Турция готова предложить чартеры для туристов из России

13:21, 24 мая 2020 20
Фото: Martin Siepmann/Global Look Press

Россияне смогут отправиться в Турцию чартерными рейсами до возобновления регулярного авиасообщения. Такое предложение разрабатывает турецкий МИД. В Анкаре хотят, чтобы у россиян была возможность провести в этом году отпуск на турецком побережье.

Мы хотим, чтобы у туристов из России, которые хотят прилететь в Турцию чартерными рейсами, даже если ещё не начнётся регулярное авиасообщение, была возможность в безопасных условиях приехать в Турцию, провести здесь отпуск и затем вернуться домой, — приводит ТАСС слова министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.

Ранее NEWS.ru сообщал, что турецкие отели готовят инфраструктуру в ожидании первых туристов. Для того чтобы получить так называемый сертификат здоровья, отельерам необходимо выполнить 132 требования. Согласно новому регламенту, всем сотрудникам при входе в отель будут измерять температуру. На коронавирус будут проверять всех приезжающих иностранцев. В каждом отеле будет оборудован «изолятор».

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