Турция готова предложить чартеры для туристов из России

https://static.news.ru/photo/a0eac03a-9da9-11ea-b55f-fa163e074e61_660.jpgФото: Martin Siepmann/Global Look Press
Россияне смогут отправиться в Турцию чартерными рейсами до возобновления регулярного авиасообщения. Такое предложение разрабатывает турецкий МИД. В Анкаре хотят, чтобы у россиян была возможность провести в этом году отпуск на турецком побережье.
Мы хотим, чтобы у туристов из России, которые хотят прилететь в Турцию чартерными рейсами, даже если ещё не начнётся регулярное авиасообщение, была возможность в безопасных условиях приехать в Турцию, провести здесь отпуск и затем вернуться домой, — приводит ТАСС слова министра иностранных дел Турции Мевлюта Чавушоглу.
Ранее NEWS.ru сообщал, что турецкие отели готовят инфраструктуру в ожидании первых туристов. Для того чтобы получить так называемый сертификат здоровья, отельерам необходимо выполнить 132 требования. Согласно новому регламенту, всем сотрудникам при входе в отель будут измерять температуру. На коронавирус будут проверять всех приезжающих иностранцев. В каждом отеле будет оборудован «изолятор».