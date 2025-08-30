Заготовьте фаршированные перцы сейчас — зимой скажете себе спасибо. Они после заморозки и последующего тушения получаются невероятно сочными — фарш пропитывается ароматом овощей, а сами перцы сохраняют форму.

Для заготовки выберите плотные перцы одинакового размера, срежьте верхушки и удалите семена. Приготовьте фарш: смешайте 500 г мясного фарша, 100 г отварного риса, обжаренный лук, морковь, соль и перец. Начините перцы, не уплотняя слишком сильно, чтобы осталось место для риса при варке. Для заморозки разложите перцы на подносе на расстоянии друг от друга и отправьте в морозилку на два часа, затем переложите в пакет — так они не слипнутся. Храните до шести месяцев.

Когда захотите приготовить, не размораживая, уложите перцы в кастрюлю, залейте томатным соусом (2 ст. л. пасты на 500 мл воды) и тушите 40–50 минут на медленном огне. Такой способ заготовки сохраняет все вкусовые качества и значительно экономит время зимой.

