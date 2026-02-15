Зимняя Олимпиада — 2026
15 февраля 2026 в 16:02

Забытый деревенский салат с тёплым картофелем: всего 3 простых ингредиента

Фото: D-NEWS.ru
Этот салат узнают с первой ложки — простой, тёплый и по-настоящему домашний. Его готовили ещё по старым тетрадям, и до сих пор он собирает всех за столом быстрее любых деликатесов. Вкус детства, уюта и настоящей кухни без лишних украшений. Горячий картофель, хрустящие маринованные огурцы и ароматный укроп создают тот самый баланс, который невозможно повторить в модных салатах. Пока он тёплый — особенно вкусный и насыщенный, а после остывания становится мягким и нежным.

Ингредиенты: картофель — 6 шт., маринованные огурцы — 3–4 шт., репчатый лук — 1 шт., укроп — по вкусу, нерафинированное растительное масло — по вкусу, соль — по вкусу.

Картофель отварите в подсоленной воде до готовности, слейте воду, очистите и нарежьте горячим средними кубиками. Переложите в миску, добавьте нарезанные огурцы, тонко нашинкованный лук и укроп. Посолите, заправьте растительным маслом и аккуратно перемешайте. Подавайте сразу тёплым — так он раскрывается лучше всего, хотя и в холодном виде остаётся очень вкусным.

Ранее мы делились рецептом 3 мировых салатов на любое застолье или вкусный ужин. Простые продукты и отменный вкус.

Ольга Шмырева
О. Шмырева
