12 февраля 2026 в 12:01

Скоро 23 Февраля и 8 Марта: 3 мировых салата на любое застолье или вкусный ужин — простые продукты и отменный вкус

Фото: D-NEWS.ru
Когда хочется удивить гостей или порадовать семью чем-то новым, не обязательно готовить сложные блюда. Эти три салата — проверенные хиты: сочные, сытные и очень гармоничные по вкусу. Они отлично подойдут и для праздника, и для обычного ужина.

Салат из белокочанной капусты с курицей и яичными блинчиками. Нежный, свежий и лёгкий — этот салат отлично сочетается с любым меню. Ингредиенты: яйца — 2 шт., молоко — 2 ст. л., куриная грудка — 200 г, белокочанная капуста — 300 г, укроп — по вкусу, майонез — по вкусу, соль — по вкусу. Куриную грудку отваривают до мягкости и разбирают на волокна. Яйца смешивают с молоком и жарят тонкие блинчики, затем нарезают полосками. Капусту мелко шинкуют и хорошо разминают руками. Соединяют все ингредиенты, добавляют майонез, перемешивают и украшают зеленью.

Морской салат с креветками, кальмарами и икрой. Эффектный, нежный и очень праздничный вариант. Ингредиенты: креветки — 500 г, кальмары — 2 шт., крабовые палочки — 200 г, яйца — 4 шт., красная икра — 50 г, майонез — по вкусу. Креветки отваривают и очищают. Кальмары обдают кипятком, очищают и нарезают полосками. Яйца и крабовые палочки режут кубиками. Всё соединяют, заправляют майонезом. Перед подачей украшают икрой.

Слоёный салат с шампиньонами, копчёной курицей и корейской морковью. Яркий, ароматный и очень насыщенный по вкусу. Ингредиенты: яйца — 2 шт., лук — 1 шт., шампиньоны — 100 г, копчёная курица — 1 грудка, корейская морковь — по вкусу, майонез — по вкусу. В глубокую форму выкладывают слоями: кружочки яиц, маринованный лук, майонез, тонко нарезанные шампиньоны, снова майонез, корейскую морковь и копчёную курицу. Убирают в холодильник на 6–8 часов, затем переворачивают на блюдо.

Ранее мы делились рецептом на День влюбленных. Печем пирожные «Сердечки»: простой рецепт к чаю, который поднимает настроение всем.

Проверено редакцией
