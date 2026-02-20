Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
20 февраля 2026 в 02:54

Забудьте о скучном гарнире! Готовлю картошку-бри с копченой паприкой и чесноком. Проще не бывает, а вкус — шедевр

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Картошка-бри — это не просто гарнир. С добавлением хрустящего бекона, вяленых томатов или горсти шпината она легко превращается в самодостаточное блюдо для легкого ужина.

Картофель (около 1 кг) очищаю и нарезаю на средние дольки или крупные кубики. Отвариваю в подсоленной воде до готовности (около 15 минут после закипания). Воду сливаю.

Горячий отварной картофель перекладываю в миску. Добавляю 2–3 ст. л. оливкового масла, 1–2 измельченных зубчика чеснока, 1 ч. л. копченой паприки и соль по вкусу. Аккуратно перемешиваю, чтобы картофель покрылся специями, но не развалился.

Выкладываю картофель в один слой в форму для запекания. Отправляю в разогретую до 200 °C духовку (желательно с режимом конвекции или вентилятором) на 20–25 минут, пока он не покроется аппетитной золотисто-коричневой корочкой.

Пока запекается картофель, готовлю сыр. Целую головку сыра бри (около 200–250 г) кладу в небольшую жаропрочную форму или керамическую пиалу. Сбрызгиваю сверху оливковым маслом и украшаю несколькими веточками свежего тимьяна.

За 15 минут до готовности картофеля отправляю форму с бри в духовку (можно на тот же противень). Сыр должен хорошенько прогреться, стать очень мягким внутри, но сохранить форму. Корочка может потрескаться.

Достаю из духовки обе формы. Картофель выкладываю на сервировочное блюдо. Ложкой или прямо из формы выливаю на него растопленный, горячий бри вместе с ароматным маслом. Подаю немедленно, пока сыр тянется.

Ранее также сообщалось об оливковой намазке. Эта простая в приготовлении закуска идеально подходит к хлебу или крекерам.

Проверено редакцией
Читайте также
Где больше калорий — в сметане или майонезе: подсчитайте, удивитесь!
Семья и жизнь
Где больше калорий — в сметане или майонезе: подсчитайте, удивитесь!
Один лимон и 100 граммов соли — домашние приправы вкуснее магазинных: 2 простых рецепта для мяса, рыбы и салатов
Общество
Один лимон и 100 граммов соли — домашние приправы вкуснее магазинных: 2 простых рецепта для мяса, рыбы и салатов
Картопончики с сыром и зеленью — нежные, как облако! 25 минут от вареной картошки до идеального ужина
Общество
Картопончики с сыром и зеленью — нежные, как облако! 25 минут от вареной картошки до идеального ужина
Картофельные кругетсы — беру обычную картошку и готовлю нереальную вкуснятину для всей семьи
Общество
Картофельные кругетсы — беру обычную картошку и готовлю нереальную вкуснятину для всей семьи
Картофельные деруны: ни грамма муки, только картошка, лук и яйцо. Выходят кружевные, с пузырьками
Общество
Картофельные деруны: ни грамма муки, только картошка, лук и яйцо. Выходят кружевные, с пузырьками
еда
рецепты
картофель
сыры
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Силовики озвучили численность армии «людоловов» Зеленского
Работа для пенсионеров в 2026-м: кто готов их взять в штат, сколько платят
Токаев предложил учредить награду имени Трампа
Разведка Европы не верит в мир на Украине в 2026 году
Девять стран подарили Газе $7 млрд
ВСУ перешли к «медийным победам» в вопросе Купянска
В Генштабе РФ рассказали, для чего НАТО наращивает силы
«Заплатила 170 тысяч»: пациентка подала в суд на врача из-за пластики шеи
Раскрыто, кто победил на Олимпиаде в женском одиночном катании
Петросян шестая на Олимпиаде: баллы, что сказали тренеры, кто взял золото
Мирная жительница получила тяжелые ранения от удара украинского БПЛА в ДНР
Генштаб назвал число освобожденных ВС РФ с начала года населенных пунктов
Генерал-полковник рассказал, как ВС РФ снизили потенциал ВСУ
Ни дизеля, ни света: Орбан поставил Зеленского на место после шантажа Киева
Стало известно, какое место заняла Петросян на Олимпиаде в Милане
Экс-принца Эндрю отпустили на свободу без обвинений
Обидчик Петросян вылетел из судейской бригады ОИ-2026
Российские генералы Москалик и Сарваров погибли от действий ВСУ
Атака ВСУ на Севастополь ночью 20 февраля: разрушения, жертвы, что известно
ВС РФ сорвали все попытки ВСУ повторить «курскую авантюру»
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе
Спорт

Олимпиада-2026: новости 17 февраля, прокат Петросян, что с Тутберидзе

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото
Спорт

Олимпиада-2026: новости 18 февраля, результат Петросян, шанс на золото

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.