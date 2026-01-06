Забудьте про обычную яичницу! Перико — сочная, яркая и очень вкусная. Идеальный быстрый завтрак из Венесуэлы

Забудьте про обычную яичницу! Перико — сочная, яркая и очень вкусная. Идеальный быстрый завтрак из Венесуэлы

Перико — это главный рецепт завтрака в Венесуэле. Он одинаково блестяще выступает и как самостоятельное блюдо с тостами, и как сочная, ароматная начинка, преображающая простую кукурузную арепу.

Лук (крупную головку) и помидоры (2-3 средних) нарезаю мелкими кубиками. В сковороде разогреваю 2 ст. л. растительного масла. Сначала обжариваю лук на среднем огне 3-4 минуты до прозрачности. Затем добавляю помидоры, щепотку соли и черного перца. Томлю, помешивая, 5–7 минут, пока помидоры не станут мягкими и не пустят сок.

В миске взбалтываю вилкой 4-5 яиц с щепоткой соли. Равномерно вливаю яйца в сковороду к овощам. Даю 10–15 секунд схватиться по краям, а затем начинаю аккуратно перемешивать лопаткой, как на омлет. Готовлю на среднем огне 2-3 минуты, пока яйца не схватятся, но останутся слегка влажными и нежными.

Сразу снимаю с огня. Подаю перико горячим: как самостоятельное блюдо с поджаренным хлебом или тостами либо как начинку для свежеприготовленных кукурузных ареп. По желанию можно добавить мелко рубленную кинзу или зеленый лук.

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные и содержат всего 180 ккал на порцию.