Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
06 января 2026 в 05:50

Забудьте про обычную яичницу! Перико — сочная, яркая и очень вкусная. Идеальный быстрый завтрак из Венесуэлы

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Перико — это главный рецепт завтрака в Венесуэле. Он одинаково блестяще выступает и как самостоятельное блюдо с тостами, и как сочная, ароматная начинка, преображающая простую кукурузную арепу.

Лук (крупную головку) и помидоры (2-3 средних) нарезаю мелкими кубиками. В сковороде разогреваю 2 ст. л. растительного масла. Сначала обжариваю лук на среднем огне 3-4 минуты до прозрачности. Затем добавляю помидоры, щепотку соли и черного перца. Томлю, помешивая, 5–7 минут, пока помидоры не станут мягкими и не пустят сок.

В миске взбалтываю вилкой 4-5 яиц с щепоткой соли. Равномерно вливаю яйца в сковороду к овощам. Даю 10–15 секунд схватиться по краям, а затем начинаю аккуратно перемешивать лопаткой, как на омлет. Готовлю на среднем огне 2-3 минуты, пока яйца не схватятся, но останутся слегка влажными и нежными.

Сразу снимаю с огня. Подаю перико горячим: как самостоятельное блюдо с поджаренным хлебом или тостами либо как начинку для свежеприготовленных кукурузных ареп. По желанию можно добавить мелко рубленную кинзу или зеленый лук.

Ранее также сообщалось о рецепте диетических пельменей. Они нереально вкусные и содержат всего 180 ккал на порцию.

Проверено редакцией
Читайте также
Не успеваете позавтракать? Готовлю с вечера: творог с овощами, овсянку в банке и омлет в лаваше. Утро начинается без суеты
Общество
Не успеваете позавтракать? Готовлю с вечера: творог с овощами, овсянку в банке и омлет в лаваше. Утро начинается без суеты
Налистники с творогом: готовим блинчики под сметанной шубой — любовь с первого кусочка
Общество
Налистники с творогом: готовим блинчики под сметанной шубой — любовь с первого кусочка
Пачка красной рыбки и 4 простых ингредиента: «Северное сияние» на Рождество — слоеный салат, который исчезает первым
Общество
Пачка красной рыбки и 4 простых ингредиента: «Северное сияние» на Рождество — слоеный салат, который исчезает первым
Хит-салат на Рождество «Дрова»: невероятная вкуснота из копеечных продуктов — производит эффект «вау»
Общество
Хит-салат на Рождество «Дрова»: невероятная вкуснота из копеечных продуктов — производит эффект «вау»
Трамп назвал четырех политиков, которые войдут в группу США по Венесуэле
США
Трамп назвал четырех политиков, которые войдут в группу США по Венесуэле
еда
завтраки
рецепты
яйца
Венесуэла
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мошенники начали обманывать желающих арендовать квартиры
В РПЦ рассказали, что обязательно нужно подарить на Рождество
Мощные подземные толчки зафиксировали в Японии
ВСУ атаковали российский регион с использованием восьми БПЛА за ночь
Рождественский рулет с мандаринами — вкуснее вы точно не готовили!
Россиянам дали совет, куда выгоднее инвестировать средства в 2026 году
Сорвали ротацию, сбили снаряды HIMARS: успехи ВС РФ к утру 6 января
Что есть в новогодние каникулы: рецепт ленивых голубцов с капустой
Названа популярнейшая среди инвесторов России золотая монета
Украинских бойцов застали врасплох за чаепитием
Падение обломков дрона ВСУ спровоцировало пожар в Липецкой области
Собчак получила иск от страховой компании
Канада впервые за два года стала призером молодежного ЧМ по хоккею
ВСУ дважды безуспешно пытались проникнуть в Купянск
«По определению»: США заявили о праве контролировать Венесуэлу
Трамп назвал четырех политиков, которые войдут в группу США по Венесуэле
Составлен топ-5 профессий с максимальным ростом зарплат в России
Появились первые кадры с места падения дрона ВСУ в Твери
Буданова ввели в персональный состав СНБО
Гренландия может получить предложение от Трампа в обход Дании
Дальше
Самое популярное
Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака
Общество

Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов
Общество

Салат «Белоснежка» с пекинской капустой и без капли майонеза: для праздников и простых ужинов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.