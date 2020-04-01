За выжигание сухой травы предлагается заводить уголовные дела

https://static.news.ru/photo/adbb1406-7421-11ea-92db-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Koshmal/Keystone Press Agency/Global Lok Press

Уголовное наказание за выжигание сухой травы предложил ввести глава МЧС РФ Евгений Зиничев. По его словам, причиной ландшафтных пожаров в 99% случаев становится человеческий фактор.

Считаю, что приходит время, когда мы должны переходить от административных наказаний к Уголовному кодексу РФ. Это происходит из года в год, мы вводим дополнительные меры, но пока изменений в лучшую сторону мало, поэтому надо решать вопрос уже радикальными методами, — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы.

Заявление было сделано Зиничевым после облёта территорий в Астраханской области. Данные МЧС свидетельствуют о том, что количество пожаров из-за горения сухой травы увеличилось в регионе на 47,5% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

На данный момент за разжигание сухой листвы предусмотрен штраф в размере до 4 тысяч рублей. Если при пожаре кто-то пострадал — 5 тысяч рублей.

Как ранее писал NEWS.ru, 28 марта в Минусинском районе Красноярского края произошёл природный пожар, ему присвоен повышенный ранг сложности. По данным МЧС РФ, огнём охвачена сухая растительность на площади в 700 тыс. кв. м.