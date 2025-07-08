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08 июля 2025 в 11:15

Главы МЧС России и Азербайджана приняли участие в заседании МОГО

Главы МЧС России и Азербайджана провели заседание в рамках МОГО

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Министр по чрезвычайным ситуациям России Александр Куренков и его азербайджанский коллега Кямаледдин Гейдаров провели в Баку заседание Международной организации гражданской обороны, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС РФ. Встреча стала 58-й по счету.

В двухдневной повестке работы делегаций в Баку — выборы генерального секретаря Международной организации гражданской обороны, — сообщили в российском ведомстве.

В МЧС подчеркнули, что участие Азербайджана доказывает его растущую роль в области глобальной гражданской защиты. Встреча позволила укрепить международную позицию Баку, а также расширить диалог с другими государствами и обменяться передовыми практиками а сфере ликвидации ЧС, добавили в ведомстве.

Ранее стало известно о прибытии Куренкова в столицу Азербайджана для участия в заседании исполнительного совета МОГО.

Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что в Москве рассчитывают на сохранение союзнических отношений между Россией и Азербайджаном. Он напомнил, что стороны объединяет общее прошлое, настоящее и будущее.

Азербайджан
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