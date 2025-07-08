Главы МЧС России и Азербайджана приняли участие в заседании МОГО

Главы МЧС России и Азербайджана приняли участие в заседании МОГО Главы МЧС России и Азербайджана провели заседание в рамках МОГО

Министр по чрезвычайным ситуациям России Александр Куренков и его азербайджанский коллега Кямаледдин Гейдаров провели в Баку заседание Международной организации гражданской обороны, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС РФ. Встреча стала 58-й по счету.

В двухдневной повестке работы делегаций в Баку — выборы генерального секретаря Международной организации гражданской обороны, — сообщили в российском ведомстве.

В МЧС подчеркнули, что участие Азербайджана доказывает его растущую роль в области глобальной гражданской защиты. Встреча позволила укрепить международную позицию Баку, а также расширить диалог с другими государствами и обменяться передовыми практиками а сфере ликвидации ЧС, добавили в ведомстве.

Ранее стало известно о прибытии Куренкова в столицу Азербайджана для участия в заседании исполнительного совета МОГО.

Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что в Москве рассчитывают на сохранение союзнических отношений между Россией и Азербайджаном. Он напомнил, что стороны объединяет общее прошлое, настоящее и будущее.