Глава МЧС России прибыл в Азербайджан Глава МЧС России Куренков прибыл в Баку на заседание МОГО

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в столицу Азербайджана, где примет участие в заседании исполнительного совета Международной организации гражданской обороны (МОГО), сообщили в пресс-службе ведомства. Основной повесткой мероприятия станут выборы генерального секретаря организации.

Сегодня в Азербайджан для участия в заседании исполнительного совета и генеральной ассамблеи Международной организации гражданской обороны прибыл глава МЧС России Александр Куренков. Ключевой вопрос повестки — выборы генерального секретаря этой организации, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Москве надеются на сохранение партнерских отношений с Баку. По его словам, руководство России рассчитывает, что все разногласия с Азербайджаном будут конструктивно разрешены. Он напомнил, что два государства объединены общей историей, а также общим настоящим и будущим, поэтому страны должны остаться ближайшими союзниками.