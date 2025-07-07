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07 июля 2025 в 16:51

Глава МЧС России прибыл в Азербайджан

Глава МЧС России Куренков прибыл в Баку на заседание МОГО

Александр Куренков Александр Куренков Фото: Пресс-служба ГД

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл в столицу Азербайджана, где примет участие в заседании исполнительного совета Международной организации гражданской обороны (МОГО), сообщили в пресс-службе ведомства. Основной повесткой мероприятия станут выборы генерального секретаря организации.

Сегодня в Азербайджан для участия в заседании исполнительного совета и генеральной ассамблеи Международной организации гражданской обороны прибыл глава МЧС России Александр Куренков. Ключевой вопрос повестки — выборы генерального секретаря этой организации, — говорится в сообщении.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что в Москве надеются на сохранение партнерских отношений с Баку. По его словам, руководство России рассчитывает, что все разногласия с Азербайджаном будут конструктивно разрешены. Он напомнил, что два государства объединены общей историей, а также общим настоящим и будущим, поэтому страны должны остаться ближайшими союзниками.

Александр Куренков
МЧС
Азербайджан
Баку
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