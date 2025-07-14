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14 июля 2025 в 04:20

Юрист развеял популярный миф о налогах и МРОТ

Юрист Русяев: МРОТ не является налоговой льготой для удерживания НДФЛ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Минимальный размер оплаты труда не является льготой для удержания налога на доходы физических лиц, заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, в таком случае МРОТ представляет собой ориентир для расчета трудовых выплат и социальных гарантий.

Распространенное представление, что с минимальной зарплаты в России подоходный налог не удерживается, на практике оказывается лишь отчасти верным. На самом деле налог удерживается всегда, если выплата относится к доходам, подлежащим налогообложению. И минимальный размер оплаты труда здесь не является налоговой льготой, а представляет собой ориентир для расчета трудовых выплат и социальных гарантий, — пояснил Русяев.

Он отметил, что МРОТ в России устанавливается на федеральном уровне в «грязном» выражении, то есть до вычета налогов. По его словам, это означает, что работник с минимальной зарплатой на руки получит сумму за вычетом 13% НДФЛ.

МРОТ в России устанавливается на федеральном уровне и в зависимости от региона может повышаться. Это базовая сумма, которую работодатель обязан начислить работнику за полностью отработанный месяц. Но эта сумма устанавливается в «грязном» выражении, то есть до вычета налога на доходы физических лиц. Следовательно, работник с окладом, равным МРОТ, получит на руки меньшую сумму, ведь работодатель будет обязан удержать 13% НДФЛ, если работник является налоговым резидентом, — резюмировал Русяев.

Ранее HR-эксперт Екатерина Великая заявила, что самозанятым россиянам не положены больничные и отпускные пособия. По ее словам, работодатели часто уходят от трудовых договоров в пользу самозанятости, чтобы снизить расходы, но это лишает работников социальных гарантий.

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