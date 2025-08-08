Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 августа 2025 в 19:14

В ЦБ ответили на вопрос о запрете на снятие наличных с банковских вкладов

Зампред ЦБ Заботкин исключил запрет на снятие наличных с депозитов в банках

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Установка запрета на снятие наличных с депозитов в банках невозможна, заявил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин в Telegram-канале регулятора. Он объяснил, что введение таких мер имело бы катастрофические последствия для экономики страны.

Нет, запрет на снятие депозитов невозможен. Это будет иметь разрушительные последствия для финансовой системы и экономики. Банк России это уже много раз разъяснял, — сказал он.

В ЦБ неоднократно называли абсурдными появляющиеся с конца 2024 года сообщения о возможной заморозке банковских вкладов. Регулятор последовательно указывает, что подобные меры представляют собой грубейшее нарушение прав граждан и бизнеса на распоряжение собственными средствами и в корне подрывают основы банковской системы.

Ранее член комитета по бюджету и налогам Госдумы Никита Чаплин заявил, что изменения в порядке налогообложения доходов по банковским вкладам, вступившие в силу в 2025 году, затронут миллионы россиян. По его словам, теперь для доходов по вкладам от 210 тысяч рублей действует ставка 13%.

