Раскрыто потенциальное место встречи Трампа, Путина и Зеленского

Венгрия рассматривается как потенциальное место встречи американского президента Дональда Трампа, российского лидера Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского, передает CBS News. По словам журналистки Дженнифер Джейкобс, окончательное решение по локации еще не принято. Местом переговоров могут стать также Объединенные Арабские Эмираты или Рим.

До этого российский президент Владимир Путин не исключил встречи с украинским коллегой. Однако при этом глава государства указал на отсутствие условий для этого.

Также появилась информация, что Москва и Вашингтон намерены заключить сделку по урегулированию на Украине, условия которой предполагают закрепление за Россией присоединенных территорий. По информации источников, США стремятся заручиться поддержкой Киева и его европейских союзников для реализации этого плана, но, по словам инсайдеров, это далеко не гарантировано.

Ранее сообщалось, что встреча президента России и американского лидера может быть проведена 11 августа. Также стало известно, что встреча президентов может пройти в одном из арабских государств. Как указал источник, такой вариант обсуждался сторонами. Однако другой инсайдер сообщил, что Рим не будет площадкой встречи Путина и Трампа.