Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
08 августа 2025 в 19:37

Раскрыто потенциальное место встречи Трампа, Путина и Зеленского

CBS News: Венгрия рассматривается как место встречи Трампа, Путина и Зеленского

Венгрия, Будапешт Венгрия, Будапешт Фото: Shutterstock/FOTODOM

Венгрия рассматривается как потенциальное место встречи американского президента Дональда Трампа, российского лидера Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского, передает CBS News. По словам журналистки Дженнифер Джейкобс, окончательное решение по локации еще не принято. Местом переговоров могут стать также Объединенные Арабские Эмираты или Рим.

До этого российский президент Владимир Путин не исключил встречи с украинским коллегой. Однако при этом глава государства указал на отсутствие условий для этого.

Также появилась информация, что Москва и Вашингтон намерены заключить сделку по урегулированию на Украине, условия которой предполагают закрепление за Россией присоединенных территорий. По информации источников, США стремятся заручиться поддержкой Киева и его европейских союзников для реализации этого плана, но, по словам инсайдеров, это далеко не гарантировано.

Ранее сообщалось, что встреча президента России и американского лидера может быть проведена 11 августа. Также стало известно, что встреча президентов может пройти в одном из арабских государств. Как указал источник, такой вариант обсуждался сторонами. Однако другой инсайдер сообщил, что Рим не будет площадкой встречи Путина и Трампа.

Владимир Путин
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Венгрия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Фитнес дома: как тренироваться эффективно?
Осень на пороге: +15, холодные ночи вместо адской жары: погода в августе
Названа дата возможной встречи Путина и Трампа
Семьи с детьми принудительно эвакуируют из подконтрольных Киеву частей ДНР
Опубликовано видео с моментом обрыва канатной дороги в Нальчике
«Ждите британца»: легкоатлет Чернухин готов повторить скандальную выходку
Стало известно, с кем Путин обсудил встречу со спецпосланником Трампа
Вырытый украинским военным окоп в Курской области стал его могилой
Зачистка котла, джокер Белоусова: ситуация на фронтах СВО вечером 8 августа
Российская гимнастка установила необычный мировой рекорд на Северном полюсе
Как накопить на мечту без стресса?
Росстат: реальные доходы россиян выросли на 7,8%
Куда сходить в Москве в выходные 9–10 августа: фестиваль цветов и роботы
В алом Галилейском море обнаружили предвестие конца света
После зачетов в институте МВД в больницу попал 21 человек
Букингемский дворец анонсировал обращение Карла III к нации
СК возбудил дело после нападения на съемочную группу ВГТРК в Москве
Известная актриса стала жертвой алчного таксиста-вымогателя
«Три года прожили без бабл-ти»: задержан унизивший блокадников блогер
«Из больницы папа волен ехать куда хочет»: сын Краско о слухах про хоспис
Дальше
Самое популярное
Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел
История

Все тайны «охоты» на Берию: жизнь, власть и расстрел

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро
Общество

Кефте — сочные котлетки по-турецки: просто, вкусно и быстро

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.