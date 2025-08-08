Кабардино-Балкарская Республика. Сотрудники оперативных служб перед эвакуацией людей после обрыва канатной дороги в курортной зоне

В МЧС раскрыли новые подробности происшествия с канатной дорогой Спасатели эвакуировали всех людей с канатной дороги в Нальчике

Спасательные службы эвакуировали всех людей, находящихся на канатной дороге в Нальчике, сообщает ТАСС со ссылкой на Эльбрусский высокогорный поисково-спасательный отряд МЧС. Ни одного человека не осталось в воздухе, отметили в ведомстве.

Всех, кто был в воздухе, эвакуировали, — рассказал представитель экстренных служб.

Ранее Telegram-канал SHOT назвал износ подъемника причиной обрушения канатно-кресельной дороги в Нальчике. По данным канала, построили ее 57 лет назад — в 1968 году. Канал пишет, что на работоспособность дороги часто жаловались. Люди указывали, что она нуждается в модернизации. Стоимость билета при этом составляла 500 рублей.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту обрыва канатной дороги. СК проведет расследование по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Место происшествия уже осмотрели криминалисты.

Канатная дорога в Нальчике проходит из Атажукинского парка на гору Малая Кизиловка через озеро Трек. Она представляет собой одноместные кабинки. Общая протяженность маршрута — 675 метров.