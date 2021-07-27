Юрист рассказал о «штрафе за деревья» для дачников

Генеральный директор юридической компании Urvista Алексей Петропольский заявил, что дерево на дачном участке может создать проблемы. Он отметил, что в ряде случаев спилить его можно только по согласованию с администрацией поселения, сообщает агентство ПРАЙМ.

Эксперт подчеркнул , что за спил деревьев на своём участке в некоторых случаях можно быть оштрафованным.

Владелец участка будет нести ответственность и в том случае, если вовремя не обезопасил окружающих от дерева, которое упало, например, на соседскую машину или на соседский дом.

Также следует помнить, не является ли ваш участок, примыкающим к лесному фонду. В этом случае спил деревьев необходимо согласовывать с лесничеством — даже некоторые посёлки находятся в лесном фонде, — отметил Петропольский.

Ранее стало известно, что руководитель общественной приёмной Союза садоводов России Людмила Бурякова рассказала «Вечерней Москве», в каких случаях дачники могут лишиться своих участков. Так, государство имеет право изъять у владельца землю, которой он не пользуется три года. Часто у собственников таких брошенных участков есть задолженности, поэтому вначале им присылают оповещения о необходимости оплаты.