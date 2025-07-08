Юрист рассказала, как защититься от мошеннических кредитов Юрист Георгиева заявила, что самозапрет на кредиты защитит от мошенников

Оформление через портал «Госуслуги» самозапрета на выдачу кредитов может эффективно защитить граждан от мошеннических действий, рассказала в беседе с «Москвой 24» юрист Алла Георгиева. По ее словам, это простой и доступный способ предотвратить оформление кредитов злоумышленниками, использующими утечки персональных данных.

Если кредит был взят посторонними, нужно сразу сообщить об этом в банк или МФО. И, конечно, важно обязательно написать заявление о мошенничестве в правоохранительные органы. Только так получится добиться проведения всех следственно-оперативных мероприятий, — объяснила эксперт.

Юрист также отметила, что мошенники часто используют фишинговые сайты для получения доступа к персональным данным граждан. Помимо оформления самозапрета, важно быть бдительными и не переходить по подозрительным ссылкам в интернете.

Ранее житель Кемерово обратился в полицию, заявив о мошенничестве. 39-летний кемеровчанин лишился более 25 тысяч рублей, пытаясь приобрести билеты на спектакль через интернет.