Юрист рассказала, как защититься от мошеннических кредитов

Оформление через портал «Госуслуги» самозапрета на выдачу кредитов может эффективно защитить граждан от мошеннических действий, рассказала в беседе с «Москвой 24» юрист Алла Георгиева. По ее словам, это простой и доступный способ предотвратить оформление кредитов злоумышленниками, использующими утечки персональных данных.
Если кредит был взят посторонними, нужно сразу сообщить об этом в банк или МФО. И, конечно, важно обязательно написать заявление о мошенничестве в правоохранительные органы. Только так получится добиться проведения всех следственно-оперативных мероприятий, — объяснила эксперт.
Юрист также отметила, что мошенники часто используют фишинговые сайты для получения доступа к персональным данным граждан. Помимо оформления самозапрета, важно быть бдительными и не переходить по подозрительным ссылкам в интернете.
Ранее житель Кемерово обратился в полицию, заявив о мошенничестве. 39-летний кемеровчанин лишился более 25 тысяч рублей, пытаясь приобрести билеты на спектакль через интернет.