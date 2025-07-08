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08 июля 2025 в 11:26

Юрист рассказала, как защититься от мошеннических кредитов

Юрист Георгиева заявила, что самозапрет на кредиты защитит от мошенников

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Оформление через портал «Госуслуги» самозапрета на выдачу кредитов может эффективно защитить граждан от мошеннических действий, рассказала в беседе с «Москвой 24» юрист Алла Георгиева. По ее словам, это простой и доступный способ предотвратить оформление кредитов злоумышленниками, использующими утечки персональных данных.

Если кредит был взят посторонними, нужно сразу сообщить об этом в банк или МФО. И, конечно, важно обязательно написать заявление о мошенничестве в правоохранительные органы. Только так получится добиться проведения всех следственно-оперативных мероприятий, — объяснила эксперт.

Юрист также отметила, что мошенники часто используют фишинговые сайты для получения доступа к персональным данным граждан. Помимо оформления самозапрета, важно быть бдительными и не переходить по подозрительным ссылкам в интернете.

Ранее житель Кемерово обратился в полицию, заявив о мошенничестве. 39-летний кемеровчанин лишился более 25 тысяч рублей, пытаясь приобрести билеты на спектакль через интернет.

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