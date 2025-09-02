День знаний — 2025
02 сентября 2025 в 10:06

Юрист рассказал, как отвечать на хамство в школьных чатах

Юрист Курбаков: на хамство в школьных чатах можно жаловаться в полицию

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В ответ на оскорбления и хамство в родительских чатах можно пригрозить жалобой в полицию или прокуратуру, рассказал юрист, председатель общественной организации «Отцы рядом» Иван Курбаков. По его словам, которые передает LIFE.ru, родители не имеют права навязывать свои требования остальным.

Если кто-то пытается навязать требования или вести деструктивное поведение (оскорбления, хамство в чатах), можно пригрозить жалобой в полицию или прокуратуру. В чатах нередко доходят до оскорблений, и родители, защищая свои права, обращаются за помощью, — заявил он.

Ранее заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что с 1 сентября все школьные и родительские чаты столицы перевели в MAX. Решение связано с исполнением федерального закона.

До этого депутат Госдумы Анатолий Вассерман, комментируя новые нормы по домашнему заданию, контрольным работам и учебному дню, заявил, что проблема школьной нагрузки заключается в методике обучения. По его словам, образовательная система направлена на заучивание разрозненных фактов, но это менее эффективно, чем формирование у школьников целостной картины мира.

