02 сентября 2025 в 08:00

В России могут начать штрафовать родителей за курение при детях

Профессор Болоянгов: за курение при детях надо штрафовать на пять тысяч рублей

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В России необходимо ввести административную ответственность для родителей за курение и распитие алкогольных напитков при детях, заявил NEWS.ru профессор Международной академии трезвости и создатель патриотического движения «Армия трезвости» Павел Болоянгов. По его словам, штрафы должны составлять не менее пяти тысяч рублей.

Нужно ввести штрафы для родителей за курение и распитие алкогольных напитков при детях. Дети могут рассказывать об этом в школах. Это, безусловно, видят соседи. Если взрослые курят и пьют на детских площадках, во дворах, в общественных местах, тогда соседи могут обратиться в полицию, и взрослых оштрафуют. И просвещение должно быть. С каждого утюга должны говорить, что вейпы и сигареты — это мерзость, что это ведет к вырождению. На мой взгляд, штрафы должны составлять не менее пяти тысяч рублей, чтобы это была ощутимая сумма и люди действительно начали задумываться, — отметил Болоянгов.

Если родители продолжат пропагандировать вредные привычки, несмотря на штрафы, их нужно отправлять на исправительные работы, добавил эксперт. По его словам, менее радикальные меры будут неэффективны.

Если родители и в таком случае продолжат пропагандировать вредные привычки, не реагируя на штрафы, злостным правонарушителям нужно назначать исправительные работы. Только в таком случае мы сможем отучить людей от этого. Ведь они губят этим не только себя, но и будущие поколения, — заключил он.

Ранее нарколог Виталия Холдина заявила, что курение во время грудного вскармливания вредит как матери, так и ребенку. Она подчеркнула, что никотин, попадая в грудное молоко, может вызывать сосудистые спазмы и различные патологии: нарушения сна, возбуждение нервной системы и повышенную плаксивость.

курение
алкоголь
родители
дети
штрафы
Яна Стойкова
Я. Стойкова
