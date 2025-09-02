Россия очень ценит независимую внешнюю политику Словакии, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьером европейской страны Робертом Фицо. Он отметил, что меры, принимаемые словацким правительством, дают положительный результат.

Мы очень ценим ту независимую внешнюю политику, которую проводите вы и ваша команда, ваше правительство, — сказал Путин.

Ранее сообщалось, что Путин проводит встречу с Робертом Фицо в Пекине. Переговоры лидеров проходят в рамках мероприятий, посвященных 80-летней годовщине завершения Второй мировой войны.

Фицо выразил сожаление по поводу того, что лишь Словакия представляет ЕС на данных памятных мероприятиях. Он также напомнил, что наибольшие тяготы военного времени вынесли народы бывшего Советского Союза и Китая. Премьер-министр подчеркнул, что эти исторические факты не подлежат забвению или отрицанию.

До этого в Госдуме объяснили, почему Фицо уступил Евросоюзу в вопросе 18-го пакета санкций против России. Депутат Александр Толмачев выразил уверенность в том, что премьер такой небольшой страны, как Словакия, не мог постоянно сопротивляться всему объединению.