02 сентября 2025 в 12:25

Путин начал встречу с лидером европейской страны в Пекине

Путин и Фицо начали переговоры в Пекине

Роберт Фицо и Владимир Путин Роберт Фицо и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин проводит встречу с премьер-министром Словакии Робертом Фицо в Пекине, передает ТАСС со ссылкой на собственного корреспондента. Переговоры лидеров проходят в рамках мероприятий, посвященных 80-летней годовщине завершения Второй мировой войны.

Беседа проходит на фоне заявления словацкого премьера о низком уровне представительства стран Евросоюза на торжествах. Фицо выразил сожаление по поводу того, что лишь Словакия представляет ЕС на данных памятных мероприятиях.

Он также напомнил, что наибольшие тяготы военного времени вынесли народы бывшего Советского Союза и Китая. Премьер-министр подчеркнул, что эти исторические факты не подлежат забвению или отрицанию.

Для двух лидеров это уже вторая встреча в текущем году. Предыдущие переговоры Путина и Фицо состоялись в Москве в мае во время празднования Дня Победы.

Ранее Фицо призывал президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа найти «осмысленное» решение украинского конфликта. Он подчеркнул, что важнее всего прекратить противостояние и избежать вмешательства западных стран. Фицо отметил, что с начала кризиса на Украине Словакия отвергала пропаганду и ложь, сосредотачиваясь на стремлении к миру.

Также Фицо указал, что мир на Украине невозможен без обсуждения территориальных изменений и признания невозможности вступления страны в НАТО. Он подверг критике ЕС за предложение выделить €100 млрд на военные поставки для Украины, назвав это несерьезным решением.

Владимир Путин
Роберт Фицо
Россия
Словакия
