День знаний — 2025
Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
02 сентября 2025 в 06:20

Юрист раскрыл, за что велосипедистов могут оштрафовать в темное время суток

Юрист Салкин: ночью велосипедистов могут оштрафовать за выключенные фары

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В темное время суток велосипедистов могут оштрафовать за езду с выключенными фарами, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. Он добавил, что штраф за нарушение составит от 500 до 800 рублей.

Пункт 19.1 Правил дорожного движения требует, чтобы в темное время суток, в тоннелях и условиях ограниченной видимости на велосипеде были установлены фары или фонари. По статье 12.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях штраф за нарушение составляет от 500 до 800 рублей, — объяснил Салкин.

Ранее автомобильный юрист Дмитрий Славнов предупредил, что за нечитаемые номера водитель может быть лишен прав. По его словам это касается тех автолюбителей, которые пытаются намеренно скрыть госномер.

До этого юрист Московского союза садоводов Полина Тришина заявила, что в России запрещена незаконная вырубка деревьев, даже если ваш дачный участок примыкает к лесу. Дачников, которые используют лес в качестве источника бесплатных дров, ждет штраф в размере от двух до четырех тысяч рублей, а при крупной вырубке — до 500 тысяч рублей.

штрафы
велосипедисты
юристы
нарушения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы самые безопасные российские регионы
Си Цзиньпин сделал громкое заявление о доброй традиции России и Китая
Посетители «Крокуса» рассказали, как спаслись от террористов
Си Цзиньпин назвал Россию и Китай победителями во Второй мировой войне
Путин рассказал, как Россия относится к отношениям с Монголией и Китаем
Психолог объяснила россиянам, как перестать везде чуять подвох
После аварии с автобусом и Toyota госпитализировали 19 человек
Путин и Си Цзиньпин начали двусторонние переговоры в Пекине
Женщинам раскрыли неприятные последствия частых укладок
В Ростове-на-Дону из-за атаки БПЛА пострадал ребенок
Стало известно, удалось ли российским ЦОД заменить иностранные генераторы
Юрист раскрыл, за что велосипедистов могут оштрафовать в темное время суток
Российские БПЛА обратили в пыль кочующие минометные расчеты ВСУ
Путин в Пекине начал встречу с лидерами Китая и Монголии
Психолог рассказала, как смартфоны разрушают отношения
«В первый раз что ли?» Когда «Динамо» уволит Карпина, кто его заменит
В Ирландии подтвердили готовность к участию в миссии на Украине
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 2 сентября
В Роскачестве назвали способы быстрой акклиматизации после отпуска
Раскрыто, сколько украинцев прибыли в Россию в 2025 году
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

Как приготовить пышный манник на кефире в духовке
Общество

Как приготовить пышный манник на кефире в духовке

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.