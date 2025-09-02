Юрист раскрыл, за что велосипедистов могут оштрафовать в темное время суток

В темное время суток велосипедистов могут оштрафовать за езду с выключенными фарами, заявил NEWS.ru юрист Михаил Салкин. Он добавил, что штраф за нарушение составит от 500 до 800 рублей.

Пункт 19.1 Правил дорожного движения требует, чтобы в темное время суток, в тоннелях и условиях ограниченной видимости на велосипеде были установлены фары или фонари. По статье 12.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях штраф за нарушение составляет от 500 до 800 рублей, — объяснил Салкин.

