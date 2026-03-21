Юрист напомнил о правилах применения пониженных налогов для бизнеса

Российские регионы вправе устанавливать дополнительные условия для применения льготных налоговых ставок для предпринимателей, заявил NEWS.ru юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев. По его словам, требование может распространяться как на профильную прибыль, так и на уровень заработной платы.

С 1 января 2026 года правила применения пониженных ставок радикально изменились. Федеральный закон № 425-ФЗ перестроил саму логику региональных льгот, а Распоряжение правительства РФ № 4176-р закрепило конкретный перечень видов деятельности по ОКВЭД и установило потолок доходов в 490,5 млн рублей. Ситуацию обострило письмо ФНС, которым до инспекций доведена позиция Минфина № 03-11-09/4303. Регионы теперь вправе вводить дополнительные условия для применения пониженных ставок. Это может быть требование к доле профильного дохода, к уровню зарплат, к сохранению штатной численности и к реальному присутствию бизнеса на территории, — поделился Русяев.

При этом он добавил, что для компаний, которые уже пользуются льготами, вероятность доначислений налогов стала ощутимой. По словам юриста, если региональные законодательные нормы не выполняются, сумма будет пересчитана по стандартной ставке за весь соответствующий период, а также будут начислены пени.

С учетом того, что еще с 2025 года действует трехлетнее правило, согласно которому при переезде в регион с более низкой ставкой налог три года считается по ставке прежнего региона, смысл номинальных миграций сократился до минимума. В 2025 году регионы с льготными ставками действительно лидировали по темпам регистрации бизнеса, но значительная часть этого прироста носила «бумажный» характер. Новые правила подталкивают к выбору между реальным переносом деятельности в регион и отказом от миграции как инструмента оптимизации, — резюмировал Русяев.

