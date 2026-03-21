21 марта 2026 в 07:00

Юрист напомнил о правилах применения пониженных налогов для бизнеса

Юрист Русяев: регионы могут вводить допусловия для применения пониженных ставок

Российские регионы вправе устанавливать дополнительные условия для применения льготных налоговых ставок для предпринимателей, заявил NEWS.ru юрист, основатель бизнес-сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев. По его словам, требование может распространяться как на профильную прибыль, так и на уровень заработной платы.

С 1 января 2026 года правила применения пониженных ставок радикально изменились. Федеральный закон № 425-ФЗ перестроил саму логику региональных льгот, а Распоряжение правительства РФ № 4176-р закрепило конкретный перечень видов деятельности по ОКВЭД и установило потолок доходов в 490,5 млн рублей. Ситуацию обострило письмо ФНС, которым до инспекций доведена позиция Минфина № 03-11-09/4303. Регионы теперь вправе вводить дополнительные условия для применения пониженных ставок. Это может быть требование к доле профильного дохода, к уровню зарплат, к сохранению штатной численности и к реальному присутствию бизнеса на территории, — поделился Русяев.

При этом он добавил, что для компаний, которые уже пользуются льготами, вероятность доначислений налогов стала ощутимой. По словам юриста, если региональные законодательные нормы не выполняются, сумма будет пересчитана по стандартной ставке за весь соответствующий период, а также будут начислены пени.

С учетом того, что еще с 2025 года действует трехлетнее правило, согласно которому при переезде в регион с более низкой ставкой налог три года считается по ставке прежнего региона, смысл номинальных миграций сократился до минимума. В 2025 году регионы с льготными ставками действительно лидировали по темпам регистрации бизнеса, но значительная часть этого прироста носила «бумажный» характер. Новые правила подталкивают к выбору между реальным переносом деятельности в регион и отказом от миграции как инструмента оптимизации, — резюмировал Русяев.

Ранее член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству от фракции «Единая Россия» Алексей Говырин заявил, что механизм «зонтичных» поручительств существенно облегчает доступ малого бизнеса к кредитам. По его словам, эта система позволяет Федеральной корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства взять на себя часть долговых обязательств заемщика перед банком.

Максим Кирсанов
Софья Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиян предупредили о крупном штрафе за дачный туалет на участке
Россиянам стало труднее приобрести «Оземпик»
Стало известно, как смена комбрига ВСУ под Сумами отразилась на солдатах
Стало известно, на что россияне активно тратили деньги этой зимой
Умер актер из сериала «Баффи — истребительница вампиров»
Названа самая востребованная бытовая услуга у россиян
«Необязательно лететь через Дубай»: где комфортно отдохнуть в апреле у моря
«Мясорубка» в ДНР, гибель командиров ВСУ: новости СВО на утро 21 марта
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 21 марта: инфографика
Тела беременной матери и троих маленьких детей нашли в стиральной машине
Над Россией сбили почти 300 беспилотников за ночь
На Западе раскрыли, как один соцопрос пошатнул положение Зеленского
Раскрыт размер социальных пенсий в России после апрельской индексации
Что известно о масштабном отключении отопления в Новосибирске
«Нельзя опознать»: экс-сотрудник СБУ уличил ВСУ в осквернении тел наемников
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 21 марта
«Хватают прямо дома»: ТЦК изобрели новый способ поимки мужчин в Херсоне
США приступили к первой фазе извлечения нефти из стратегического резерва
Азаров раскрыл шокирующие масштабы бусификации на Украине
Украинские дезертиры стали «покупать» больничные койки, чтобы не воевать
Дальше
Самое популярное
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Общество

Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Почему не работает Telegram сегодня, 20 марта: замедление, когда заблокируют
Общество

Почему не работает Telegram сегодня, 20 марта: замедление, когда заблокируют

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать
Общество

Слабые снегопады и холод до -3? Погода в Москве в апреле: чего ждать

