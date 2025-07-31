Японские суфле-панкейки! Толстые блинчики с удивительной текстурой! Эти невероятно легкие и пышные блины покорили весь мир своей нежной текстурой и изысканным вкусом. Готовятся всего за 20 минут и станут идеальным завтраком или изысканным десертом!

Ингредиенты (на 2 порции)

Яйца — 2 шт. (110 г)

Мука — 37 г

Сахар — 26 г

Молоко 2,5% — 20 г

Лимонный сок — 4 г (1/2 ч. л.)

Ванилин — на кончике ножа

Приготовление

Разделяем яйца. Аккуратно отделите белки от желтков. Охладите белки 10 минут в холодильнике — это сделает их более устойчивыми при взбивании. Готовим основу. Желтки смешайте с молоком и ванилином до однородности. Просейте муку и аккуратно вмешайте в желтковую смесь. Взбиваем белки. В охлажденные белки добавьте лимонный сок. Начинайте взбивать на низкой скорости, постепенно добавляя сахар. Взбивайте до устойчивых пиков (около 3–5 минут). Частями вводите белки в тесто, аккуратно перемешивая снизу вверх. Выпекаем. Разогрейте сковороду на минимальном огне. Выкладывайте тесто кольцом (можно использовать формочки). Добавьте 1 ч. л. воды и накройте крышкой. Жарьте 3–4 минуты, затем аккуратно переверните и готовьте еще 2–3 минуты.

Ранее мы готовили сырные блинчики — ароматные и аппетитные! Вкусный завтрак за 15 минут.