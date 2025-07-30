Сырные блинчики — ароматные и аппетитные! Вкусный завтрак за 15 минут

Сырные блинчики с зеленью — ароматные и аппетитные! Эти блинчики с хрустящей корочкой и нежной сырной основой станут идеальным завтраком или перекусом. Они получаются пышными, ароматными и тают во рту!
Ингредиенты (на 8–10 блинчиков)
- Молоко — 300 мл (1,5 стакана)
- Яйца — 2 шт.
- Мука — 160 г (1 стакан)
- Сыр (твердый или полутвердый) — 150 г
- Соль — 1/2 ч. л.
- Сахар — 1 ч. л.
- Разрыхлитель — 1 ч. л.
- Укроп — небольшой пучок
- Растительное масло — 1–2 ст. л.
- Сливочное масло — для смазывания
Приготовление
- В миске смешайте теплое молоко, яйца, соль и сахар. Просеянную муку с разрыхлителем постепенно введите в жидкую смесь, тщательно размешивая венчиком, чтобы не было комочков. Сыр натрите на мелкой терке, укроп мелко порубите и добавьте в тесто вместе с растительным маслом.
- Разогрейте сковороду на среднем огне, слегка смажьте маслом. Выливайте тесто порциями, формируя небольшие блинчики. Жарьте до золотистой корочки с обеих сторон (примерно 2–3 минуты на каждую). Готовые блинчики смажьте сливочным маслом — так они станут еще ароматнее! Подавайте горячими со сметаной, йогуртом или просто так.
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