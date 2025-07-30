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30 июля 2025 в 06:00

Сырные блинчики — ароматные и аппетитные! Вкусный завтрак за 15 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Сырные блинчики с зеленью — ароматные и аппетитные! Эти блинчики с хрустящей корочкой и нежной сырной основой станут идеальным завтраком или перекусом. Они получаются пышными, ароматными и тают во рту!

Ингредиенты (на 8–10 блинчиков)

  • Молоко — 300 мл (1,5 стакана)
  • Яйца — 2 шт.
  • Мука — 160 г (1 стакан)
  • Сыр (твердый или полутвердый) — 150 г
  • Соль — 1/2 ч. л.
  • Сахар — 1 ч. л.
  • Разрыхлитель — 1 ч. л.
  • Укроп — небольшой пучок
  • Растительное масло — 1–2 ст. л.
  • Сливочное масло — для смазывания

Приготовление

  1. В миске смешайте теплое молоко, яйца, соль и сахар. Просеянную муку с разрыхлителем постепенно введите в жидкую смесь, тщательно размешивая венчиком, чтобы не было комочков. Сыр натрите на мелкой терке, укроп мелко порубите и добавьте в тесто вместе с растительным маслом.
  2. Разогрейте сковороду на среднем огне, слегка смажьте маслом. Выливайте тесто порциями, формируя небольшие блинчики. Жарьте до золотистой корочки с обеих сторон (примерно 2–3 минуты на каждую). Готовые блинчики смажьте сливочным маслом — так они станут еще ароматнее! Подавайте горячими со сметаной, йогуртом или просто так.

Ранее мы готовили кукурузные панкейки на завтрак! Запоминающийся рецепт нежирных оладушек.

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блины
простой рецепт
сыры
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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