17 октября 2025 в 08:33

Японские окономияки, которые сводят с ума с первого укуса. Готовлю завтрак за 15 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот рецепт окономияки я привез из поездки в Токио, где попробовал их в маленькой уличной закусочной. Меня покорило то, как из простейших продуктов получается такое ароматное и сытное блюдо всего за четверть часа. Теперь аромат этих лепешек по утрам — верный признак того, что день начнется с чего-то вкусного.

Готовлю я их так: 200 граммов белокочанной капусты тонко шинкую — это главный секрет, чтобы лепешка пропеклась равномерно. Смешиваю капусту со 100 граммами муки, двумя яйцами, 100 миллилитрами воды и четырьмя ложками соевого соуса. Тесто по консистенции должно напоминать густую сметану. Выливаю его на хорошо разогретую сковороду с маслом, формирую круглую лепешку и жарю на среднем огне. Золотистая корочка с каждой стороны образуется примерно за 5–7 минут. Важно не прибавлять огонь, иначе серединка останется сырой. Подаю лепешку сразу, щедро смазав майонезом и посыпав мелко нарезанным зеленым луком. Это блюдо неизменно собирает всю семью за столом.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.

