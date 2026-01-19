Яйца, сыр, лаваш — и надоевший омлет превращается в изысканный завтрак: элементарный рецепт

Надоело есть одно и то же? Яйца, сыр, лаваш — и надоевший омлет превращается в изысканный завтрак! Рецепт — элементарный, а вкус — настоящая гармония: сливочная яичная текстура, тянущийся сыр и легкий хруст лаваша.

Для приготовления вам понадобятся: 2-3 яйца, 1 круглый лаваш (диаметром чуть меньше сковороды), 80–100 г тертого сыра, соль, перец по вкусу, немного масла для жарки, зелень для подачи. В миске взбейте яйца с солью и перцем до однородности. Разогрейте сковороду, добавьте масло. Вылейте яичную смесь и сразу же положите сверху круг лаваша, слегка прижав его, чтобы он пропитался яйцом. Жарьте около 2-3 минут, пока яичный блин не схватится. Затем переверните конструкцию «блин-лаваш» на другую сторону. Посыпьте всю поверхность тертым сыром. Дайте сыру немного подтаять в течение 1 минуты. Снимите сковороду с огня и, пока сыр теплый и клейкий, сверните лаваш с начинкой пополам.

Подавайте немедленно, пока он хрустящий. По желанию добавьте сметану или соус.

Ранее стало известно, как приготовить тортилью с картошкой и сыром на завтрак.