Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 07:32

Яйца, сыр, лаваш — и надоевший омлет превращается в изысканный завтрак: элементарный рецепт

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Надоело есть одно и то же? Яйца, сыр, лаваш — и надоевший омлет превращается в изысканный завтрак! Рецепт — элементарный, а вкус — настоящая гармония: сливочная яичная текстура, тянущийся сыр и легкий хруст лаваша.

Для приготовления вам понадобятся: 2-3 яйца, 1 круглый лаваш (диаметром чуть меньше сковороды), 80–100 г тертого сыра, соль, перец по вкусу, немного масла для жарки, зелень для подачи. В миске взбейте яйца с солью и перцем до однородности. Разогрейте сковороду, добавьте масло. Вылейте яичную смесь и сразу же положите сверху круг лаваша, слегка прижав его, чтобы он пропитался яйцом. Жарьте около 2-3 минут, пока яичный блин не схватится. Затем переверните конструкцию «блин-лаваш» на другую сторону. Посыпьте всю поверхность тертым сыром. Дайте сыру немного подтаять в течение 1 минуты. Снимите сковороду с огня и, пока сыр теплый и клейкий, сверните лаваш с начинкой пополам.

Подавайте немедленно, пока он хрустящий. По желанию добавьте сметану или соус.

Ранее стало известно, как приготовить тортилью с картошкой и сыром на завтрак.

Проверено редакцией
Читайте также
Завтрак чемпионов: ячневая каша на воде — дешево, быстро и очень вкусно!
Семья и жизнь
Завтрак чемпионов: ячневая каша на воде — дешево, быстро и очень вкусно!
Вместо обычной яичницы готовлю томатную: с этим рецептом вы забудете об омлете и глазунье
Общество
Вместо обычной яичницы готовлю томатную: с этим рецептом вы забудете об омлете и глазунье
Закуска-рожок из лаваша с начинкой а-ля пицца — необычно, вкусно и без хлопот: готовлю в духовке
Общество
Закуска-рожок из лаваша с начинкой а-ля пицца — необычно, вкусно и без хлопот: готовлю в духовке
Завернула фарш в лаваш и отправила в духовку: получилось настолько вкусно, что теперь готовлю постоянно
Общество
Завернула фарш в лаваш и отправила в духовку: получилось настолько вкусно, что теперь готовлю постоянно
Готовим десерт на сковороде: нужен лаваш и 15 минут времени — объедение с карамельными яблочками
Общество
Готовим десерт на сковороде: нужен лаваш и 15 минут времени — объедение с карамельными яблочками
завтраки
рецепты
лаваш
яйца
Дарья Иванова
Д. Иванова
Яйца, сыр, лаваш — и надоевший омлет превращается в изысканный завтрак: элементарный рецепт Надоело есть одно и то же? Яйца, сыр, лаваш — и надоевший омлет превращается в изысканный завтрак! Рецепт — элементарный, а вкус — настоящая гармония: сливочная яичная текстура, тянущийся сыр и легкий хруст лаваша.
2-3 яйца
1 круглый лаваш (диаметром чуть меньше сковороды)
80-100 г тертого сыра
соль, перец по вкусу
немного масла для жарки
зелень для подачи
>
В миске взбейте яйца с солью и перцем до однородности.
Разогрейте сковороду, добавьте масло. Вылейте яичную смесь и сразу же положите сверху круг лаваша, слегка прижав его, чтобы он пропитался яйцом.
Жарьте около 2-3 минут, пока яичный блин не схватится.
Затем переверните конструкцию «блин-лаваш» на другую сторону. Посыпьте всю поверхность тертым сыром. Дайте сыру немного подтаять в течение 1 минуты.
Снимите сковороду с огня и, пока сыр теплый и клейкий, сверните лаваш с начинкой пополам.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Армия России полностью интегрировала барражирующие боеприпасы «Куб»
Россияне пожаловались на сбой в популярном приложении заказа продуктов
«В обмен на услуги»: Джалали раскрыл смысл санкций США и ЕС против Ирана
«Могло быть и 20»: боец рассказал, как ВСУ атаковали одного солдата
Россиянкам объяснили, грешно ли не брать фамилию мужа
Медведев стартовал на Australian Open с победы
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 19 января: инфографика
Свыше 20 беспилотников устроили налет на Воронежскую область
Силы ПВО сбили 92 украинских беспилотника над Россией за ночь
«Хотим, чтобы Россия проиграла»: в США осознали свою давнюю ошибку
Россиянам рассказали, почему нельзя оставлять деньги на вкладе дольше срока
Завтрак чемпионов: ячневая каша на воде — дешево, быстро и очень вкусно!
Краснов разъяснил кадровые изменения в судебной системе
«Летит фронтально»: мощная магнитная буря накроет Землю в ближайшие дни
Врач раскрыл, из-за чего может развиться аллергия на мороз
Экс-менеджер Роскосмоса нанес ущерб Минобороны РФ почти в 620 млн рублей
Климатическое чудо: дожди, до +6. В феврале в Россию придет весна?
«Жемчужины русской природы»: Золотое кольцо расширится, куда поехать
В Британии рассказали, чем станет продажа Гренландии для Киева
Стоимость пенсионного балла в России увеличилась с 2026 года
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
Общество

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.