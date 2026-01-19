Назван новый любимчик россиян для отдыха в новогодние праздники Вьетнам обогнал Таиланд по числу российских туристов на 22%

Вьетнам обогнал Таиланд на 22% по числу российских туристов в период новогодних праздников, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на аналитиков агентства премиальных путешествий. По их словам, спрос на поездки на тайские курорты снизился почти на 30% год к году, хотя направление и сохранило позиции в пятерке лидеров.

В топ-5 самых посещаемых россиянами на Новый год стран также вошли Китай, Египет и Мальдивы. Интерес к поездкам в КНР увеличился более чем на 100% по сравнению с предыдущим новогодним сезоном, Египет продемонстрировал рост спроса на 75%, а Мальдивы показали умеренное увеличение интереса на уровне 25%.

По мнению экспертов, рост азиатских направлений связан с расширением авиаперевозок, предсказуемыми условиями въезда и стремлением туристов к новым впечатлениям. Одновременно наблюдается диверсификация спроса: в минувшем новогоднем сезоне появились нишевые и комбинированные маршруты, включая поездки в Малайзию и на Филиппины.

