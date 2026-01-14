Атака США на Венесуэлу
14 января 2026 в 08:51

В Турции сделали прогноз по ситуации с ценами на отдых для россиян

Экономист Эрчин: отдых в Турции станет немного дешевле для россиян летом

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Этим летом отдых в Турции может оказаться немного дешевле для российских туристов, такое мнение в беседе с РИА Новости высказал турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин. Однако, по его словам, «шокирующего» уровня цен ожидать не стоит.

Курсы валют, вероятно, будут расти медленнее инфляции, поэтому в валютном выражении этот год может быть для Турции более спокойным по сравнению с прошлым периодом. <…> Несмотря на это, в нынешнем сезоне туристы не столкнутся с шокирующим уровнем цен, — убежден Эрчин.

По данным сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, большинство жителей России после новогодних каникул поедут за границу в Таиланд. По данным аналитиков, на курорт приходится 13,8% отельных заказов. В лидерах также оказались Турция и Италия с результатами в 9,3% и 5,9% соответственно.

При этом, по данным Ассоциации туроператоров России, самый дорогостоящий тур 2025 года в России был продан за 35,3 млн рублей. Рекордную сумму за отдых в турецком Бодруме заплатила семья из трех человек.

