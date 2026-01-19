Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 06:46

Вместо обычной яичницы готовлю томатную: с этим рецептом вы забудете об омлете и глазунье

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Вместо обычной яичницы готовлю томатную! С этим рецептом вы забудете о классическом омлете и глазунье, стоит только приготовить один раз.

Вкус получается невероятно гармоничным: бархатистая яичная текстура идеально сочетается со свежестью и естественной сладостью уваренных помидоров, создавая одновременно легкое и очень сытное блюдо.

Для приготовления понадобятся: 2 свежих яйца, 2–3 спелых мясистых помидора среднего размера, 20 г сливочного масла, соль, перец. Очистите помидоры от кожуры, мелко нарежьте кубиками, удалив семена и лишнюю жидкость. В сковороде растопите сливочное масло на среднем огне, добавьте томаты, щепотку соли и тушите периодически помешивая 5–7 минут, пока они не потеряют форму и не превратятся в густой соус. В это время в миске слегка взбейте яйца вилкой. Уменьшите огонь до минимума и тонкой струйкой влейте яйца в томатную массу. Непрерывно помешивайте, как при приготовлении скрэмбла, в течение 2–3 минут, пока яйца не схватятся, но останутся влажными и кремообразными.

Ранее стало известно, как на замену сырникам приготовить творожные бублики.

Проверено редакцией
Читайте также
Желтки мешаю с мукой: суперский омлет с грибами — когда вареные яйца и глазунья надоели
Общество
Желтки мешаю с мукой: суперский омлет с грибами — когда вареные яйца и глазунья надоели
Простая яичница надоела: готовим обалденный ленивый завтрак в тортилье — вкуснота из простых продуктов
Общество
Простая яичница надоела: готовим обалденный ленивый завтрак в тортилье — вкуснота из простых продуктов
Не нужно стоять у плиты по утрам: рецепт яичницы в хрустящей булочке — разбили яйца, и в духовку
Общество
Не нужно стоять у плиты по утрам: рецепт яичницы в хрустящей булочке — разбили яйца, и в духовку
Творожное тесто и горсть тертого сыра — отправляю в духовку. Получается пирог «Уют» — теплый, душистый, без лишних слов
Общество
Творожное тесто и горсть тертого сыра — отправляю в духовку. Получается пирог «Уют» — теплый, душистый, без лишних слов
Не нужно быть шефом, чтобы это приготовить: золотистые конверты с фаршем и сыром. Два движения — и хит недели готов
Общество
Не нужно быть шефом, чтобы это приготовить: золотистые конверты с фаршем и сыром. Два движения — и хит недели готов
яичница
рецепты
завтраки
яйца
Дарья Иванова
Д. Иванова
Вместо обычной яичницы готовлю томатную: с этим рецептом вы забудете об омлете и глазунье Вместо обычной яичницы готовлю томатную! С этим рецептом вы забудете о классическом омлете и глазунье, стоит только приготовить один раз.
2 свежих яйца
2-3 спелых мясистых помидора среднего размера
20 г сливочного масла
соль, перец
>
Очистите помидоры от кожуры, мелко нарежьте кубиками, удалив семена и лишнюю жидкость.
В сковороде растопите сливочное масло на среднем огне, добавьте томаты, щепотку соли и тушите, периодически помешивая, 5-7 минут, пока они не потеряют форму и не превратятся в густой соус.
В это время в миске слегка взбейте яйца вилкой. Уменьшите огонь до минимума и тонкой струйкой влейте яйца в томатную массу.
Непрерывно помешивайте, как при приготовлении скрэмбла, в течение 2-3 минут, пока яйца не схватятся, но останутся влажными и кремообразными.
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Армия России полностью интегрировала барражирующие боеприпасы «Куб»
Россияне пожаловались на сбой в популярном приложении заказа продуктов
«В обмен на услуги»: Джалали раскрыл смысл санкций США и ЕС против Ирана
«Могло быть и 20»: боец рассказал, как ВСУ атаковали одного солдата
Россиянкам объяснили, грешно ли не брать фамилию мужа
Медведев стартовал на Australian Open с победы
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 19 января: инфографика
Свыше 20 беспилотников устроили налет на Воронежскую область
Силы ПВО сбили 92 украинских беспилотника над Россией за ночь
«Хотим, чтобы Россия проиграла»: в США осознали свою давнюю ошибку
Россиянам рассказали, почему нельзя оставлять деньги на вкладе дольше срока
Завтрак чемпионов: ячневая каша на воде — дешево, быстро и очень вкусно!
Краснов разъяснил кадровые изменения в судебной системе
«Летит фронтально»: мощная магнитная буря накроет Землю в ближайшие дни
Врач раскрыл, из-за чего может развиться аллергия на мороз
Экс-менеджер Роскосмоса нанес ущерб Минобороны РФ почти в 620 млн рублей
Климатическое чудо: дожди, до +6. В феврале в Россию придет весна?
«Жемчужины русской природы»: Золотое кольцо расширится, куда поехать
В Британии рассказали, чем станет продажа Гренландии для Киева
Стоимость пенсионного балла в России увеличилась с 2026 года
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак
Общество

Нарежьте капусту и смешайте с яйцом: пирог-лепешка на скорую руку всегда выручает — хрустящий и сытный завтрак

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.