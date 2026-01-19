Вместо обычной яичницы готовлю томатную: с этим рецептом вы забудете об омлете и глазунье

Вместо обычной яичницы готовлю томатную! С этим рецептом вы забудете о классическом омлете и глазунье, стоит только приготовить один раз.

Вкус получается невероятно гармоничным: бархатистая яичная текстура идеально сочетается со свежестью и естественной сладостью уваренных помидоров, создавая одновременно легкое и очень сытное блюдо.

Для приготовления понадобятся: 2 свежих яйца, 2–3 спелых мясистых помидора среднего размера, 20 г сливочного масла, соль, перец. Очистите помидоры от кожуры, мелко нарежьте кубиками, удалив семена и лишнюю жидкость. В сковороде растопите сливочное масло на среднем огне, добавьте томаты, щепотку соли и тушите периодически помешивая 5–7 минут, пока они не потеряют форму и не превратятся в густой соус. В это время в миске слегка взбейте яйца вилкой. Уменьшите огонь до минимума и тонкой струйкой влейте яйца в томатную массу. Непрерывно помешивайте, как при приготовлении скрэмбла, в течение 2–3 минут, пока яйца не схватятся, но останутся влажными и кремообразными.

