Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 09:35

Заливаю яйца молоком и сыром — через 10 минут в сковородке пушистый омлет «Облачко»

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Заливаю яйца молоком и сыром — через 10 минут в сковородке пушистый омлет «Облачко». Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого завтрака, которое спасет даже самое суматошное утро.

Получается обалденная вкуснятина: высокая, нежная и пористая яичная масса, похожая на тающее облако, с тягучими нитями расплавленного сыра внутри и аппетитной румяной корочкой по краям.

Для приготовления вам понадобится: 3 яйца, 4 ст. л. молока, 50 г твердого сыра (например, российского или гауды), соль, щепотка молотого черного перца, 1 ч. л. сливочного масла, зелень для подачи. Яйца взбейте с молоком, солью и перцем до появления небольшой пены. Сыр натрите на средней терке. В сковороду с антипригарным покрытием положите сливочное масло и хорошо разогрейте на среднем огне. Влейте яичную смесь, сразу же равномерно посыпьте ее сыром. Накройте сковороду крышкой и готовьте омлет 7–8 минут на небольшом огне, пока серединка не схватится, а края не начнут золотиться. Подавайте немедленно, посыпав свежей зеленью. По этому же принципу можно добавить в омлет тонко нарезанные помидоры, ветчину или шпинат.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.

Проверено редакцией
Читайте также
Такие печеные перцы у меня всегда в холодильнике: кладу на хлеб с творожным сыром — и закуска готова
Общество
Такие печеные перцы у меня всегда в холодильнике: кладу на хлеб с творожным сыром — и закуска готова
Кефир — ваш верный союзник в заботе о здоровье: когда и как его пить, чтобы получить максимум пользы
Общество
Кефир — ваш верный союзник в заботе о здоровье: когда и как его пить, чтобы получить максимум пользы
Эксперимент с «Мимозой», который нас покорил — заменил консервы и получил шикарнейший салат: восторг гарантирован
Общество
Эксперимент с «Мимозой», который нас покорил — заменил консервы и получил шикарнейший салат: восторг гарантирован
Быстрый завтрак может быть эффектным: готовим сочный омлет с креветками на тартине — 20 минут до шедевра
Общество
Быстрый завтрак может быть эффектным: готовим сочный омлет с креветками на тартине — 20 минут до шедевра
Никаких надоевших яичниц: омлет с сыром и сметаной в духовке
Общество
Никаких надоевших яичниц: омлет с сыром и сметаной в духовке
омлеты
завтраки
яйца
сыры
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Минтранс раскрыл, как облегчает последствия плана «Ковер» для пассажиров
Почему мы бросаем новогодние цели уже к февралю и как это исправить
Стало известно, где европейские лидеры обсуждают Трампа
«Лаги и зависания»: один из самых крупных провайдеров Москвы начал сбоить
Врач объяснил феномен кислородного голодания у горожан зимой
Раскрыто, что ждет Долину за попытку самовольно вернуться в квартиру Лурье
Магнитные бури сегодня, 19 января: что завтра, головные боли, тошнота
Российского бизнесмена ждет суд после приготовления опасной шаурмы
«Быстрая капитуляция»: Дмитриев высказался по ситуации с Гренландией
В Минпросвещения объяснили, как будут работать оценки за поведение в школах
Житель Адыгеи притворился инвалидом ради получения страховой пенсии
Москвичам рассказали о неожиданном погодном повороте в ближайшие дни
В США няня-душитель убила ребенка за пять дней до его дня рождения
«Приходят внезапно»: названы правила, как не впустить в дом лже-газовщика
В Коми выросло число жертв взрыва в центре МВД
Эксперты заявили об «обвальной дедолларизации» мировой экономики
Военэксперт высказался о судьбе Красного Лимана
У «скандальной» квартиры Долиной заметили судебных приставов
Священник рассказал, как можно использовать крещенскую воду
Фарширую щуку рыбным фаршем — мое главное блюдо на Крещение!
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Шарлотка — прошлый век. Готовлю немецкие яблочные конвертики в слоеном тесте — с корицей и миндальной стружкой
Общество

Шарлотка — прошлый век. Готовлю немецкие яблочные конвертики в слоеном тесте — с корицей и миндальной стружкой

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.