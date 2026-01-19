Заливаю яйца молоком и сыром — через 10 минут в сковородке пушистый омлет «Облачко». Это гениально простое и невероятно вкусное блюдо, идеальное для быстрого завтрака, которое спасет даже самое суматошное утро.

Получается обалденная вкуснятина: высокая, нежная и пористая яичная масса, похожая на тающее облако, с тягучими нитями расплавленного сыра внутри и аппетитной румяной корочкой по краям.

Для приготовления вам понадобится: 3 яйца, 4 ст. л. молока, 50 г твердого сыра (например, российского или гауды), соль, щепотка молотого черного перца, 1 ч. л. сливочного масла, зелень для подачи. Яйца взбейте с молоком, солью и перцем до появления небольшой пены. Сыр натрите на средней терке. В сковороду с антипригарным покрытием положите сливочное масло и хорошо разогрейте на среднем огне. Влейте яичную смесь, сразу же равномерно посыпьте ее сыром. Накройте сковороду крышкой и готовьте омлет 7–8 минут на небольшом огне, пока серединка не схватится, а края не начнут золотиться. Подавайте немедленно, посыпав свежей зеленью. По этому же принципу можно добавить в омлет тонко нарезанные помидоры, ветчину или шпинат.

Ранее сообщалось, как приготовить сочные куриные рулетики с ананасом и тягучим расплавленным сыром под хрустящей золотистой корочкой.