Яичные котлеты с зеленью и ветчиной! Вкуснее любых оладий и пирожков

Яичные котлеты с зеленью и ветчиной! Вкуснее любых оладий и пирожков

Яичные котлеты с зеленью и ветчиной! Вкуснее любых оладий и пирожков! Эти котлеты — вкусный и сытный вариант завтрака или легкого ужина. Сочетание яиц, свежей зелени и ветчины делает их ароматными и аппетитными, а золотистая корочка придает блюду особый шарм.

Ингредиенты:

Вареные куриные яйца — 6 шт.

Зеленый лук — 1 пучок

Ветчина — 100 г

Манная крупа — 2 ст. л.

Мука — 1 ст. л.

Натуральный йогурт — 1 ст. л.

Укроп — 1 пучок

Оливковое масло — 1 ст. л.

Соль, черный перец — по вкусу

Приготовление

Яйца натрите на крупной терке. Ветчину нарежьте мелкими кубиками. Зеленый лук и укроп мелко порубите. В глубокой миске смешайте яйца, ветчину, зелень, добавьте манку, муку, йогурт, соль и перец. Тщательно перемешайте до однородности. Влажными руками сформируйте небольшие котлеты. Разогрейте сковороду с оливковым маслом и обжарьте котлеты на среднем огне по две-три минуты с каждой стороны до румяной корочки. Подавайте горячими со сметаной или свежими овощами. Калорийность на 100 грамм — 167 калорий.

Ранее мы готовили кабачковый блин с начинкой! Летний завтрак за 15 минут.