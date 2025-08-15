Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Яичные котлеты с зеленью и ветчиной! Вкуснее любых оладий и пирожков

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Яичные котлеты с зеленью и ветчиной! Вкуснее любых оладий и пирожков! Эти котлеты — вкусный и сытный вариант завтрака или легкого ужина. Сочетание яиц, свежей зелени и ветчины делает их ароматными и аппетитными, а золотистая корочка придает блюду особый шарм.

Ингредиенты:

  • Вареные куриные яйца — 6 шт.
  • Зеленый лук — 1 пучок
  • Ветчина — 100 г
  • Манная крупа — 2 ст. л.
  • Мука — 1 ст. л.
  • Натуральный йогурт — 1 ст. л.
  • Укроп — 1 пучок
  • Оливковое масло — 1 ст. л.
  • Соль, черный перец — по вкусу

Приготовление

  1. Яйца натрите на крупной терке. Ветчину нарежьте мелкими кубиками. Зеленый лук и укроп мелко порубите. В глубокой миске смешайте яйца, ветчину, зелень, добавьте манку, муку, йогурт, соль и перец. Тщательно перемешайте до однородности. Влажными руками сформируйте небольшие котлеты.
  2. Разогрейте сковороду с оливковым маслом и обжарьте котлеты на среднем огне по две-три минуты с каждой стороны до румяной корочки. Подавайте горячими со сметаной или свежими овощами. Калорийность на 100 грамм — 167 калорий.

