Яичница надоела — делаю гренки с начинкой: сыр тянется, домашние сметают за минуту

Обычная яичница легко превращается в сытный и эффектный завтрак без лишних усилий. Достаточно добавить хлеб и немного начинки — и на тарелке уже не скучная классика, а горячие гренки с тянущимся сыром. Быстро, просто и очень вкусно.

Ингредиенты:

яйца — 3 шт.;

хлеб (тостовый) — 1–2 ломтика;

сыр твердый — 50 г;

помидоры — 2 кружочка;

сливочное масло — 20 г;

зеленый лук — 1–2 перышка;

соль — по вкусу;

перец — по желанию.

Приготовление

Яйца взбейте с солью и перцем. Разогрейте сковороду, растопите масло и вылейте яичную смесь. Сразу выложите рядом кусочки хлеба, чтобы они «схватились» с яйцом.

Когда основа поджарится, аккуратно переверните. Подверните края, сформировав основу для начинки. Выложите тертый сыр, кружочки помидоров и зелень, сверху добавьте еще немного сыра.

Сложите пополам, чтобы начинка оказалась внутри хлеба, и прогрейте на слабом огне до расплавления сыра. Получается румяно, сочно и очень аппетитно — идеальный завтрак на каждый день.

