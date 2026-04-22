22 апреля 2026 в 09:00

Запеканка на лайте без возни — смешала и забыла, а выходит как у бабушки, честно

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Эта творожная запеканка — находка для занятых: никаких сложных шагов и лишней посуды. Все просто смешивается, отправляется в духовку и превращается в нежный, воздушный десерт, который стабильно получается даже у новичков.

Ингредиенты:

  • творог — 700 г;
  • яйца — 3 шт.;
  • сметана — 100 г;
  • сахар — 100 г (по вкусу);
  • ванильный сахар — 10 г;
  • кукурузный крахмал — 30 г + 0,5 ч. л.;
  • соль — щепотка;
  • ягоды — 70–100 г.

Приготовление

В глубокой миске соедините творог, яйца, сметану, сахар, ванильный сахар, соль и крахмал. Пробейте массу блендером до гладкости — это главный секрет нежной текстуры. Перелейте смесь в форму. Ягоды перемешайте с небольшим количеством крахмала и выложите сверху или слегка вмешайте.

Выпекайте при 180 °C 45–50 минут. После выключения духовки оставьте запеканку внутри еще на 20 минут с приоткрытой дверцей — так она не осядет и станет еще мягче.

Дайте немного остыть, нарежьте и подавайте. Просто, быстро и очень вкусно.

Когда хочется легкого, свежего и быстрого блюда, этот салат — настоящее спасение.

