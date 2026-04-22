Запеканка на лайте без возни — смешала и забыла, а выходит как у бабушки, честно

Эта творожная запеканка — находка для занятых: никаких сложных шагов и лишней посуды. Все просто смешивается, отправляется в духовку и превращается в нежный, воздушный десерт, который стабильно получается даже у новичков.

Ингредиенты:

творог — 700 г;

яйца — 3 шт.;

сметана — 100 г;

сахар — 100 г (по вкусу);

ванильный сахар — 10 г;

кукурузный крахмал — 30 г + 0,5 ч. л.;

соль — щепотка;

ягоды — 70–100 г.

Приготовление

В глубокой миске соедините творог, яйца, сметану, сахар, ванильный сахар, соль и крахмал. Пробейте массу блендером до гладкости — это главный секрет нежной текстуры. Перелейте смесь в форму. Ягоды перемешайте с небольшим количеством крахмала и выложите сверху или слегка вмешайте.

Выпекайте при 180 °C 45–50 минут. После выключения духовки оставьте запеканку внутри еще на 20 минут с приоткрытой дверцей — так она не осядет и станет еще мягче.

Дайте немного остыть, нарежьте и подавайте. Просто, быстро и очень вкусно.

