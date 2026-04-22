Шоколадный «Вулкан» с сюрпризом внутри — тот самый десерт, от которого гости теряют дар речи

Этот торт выглядит как из кондитерской витрины, но готовится без сложных техник и редких продуктов. Главная фишка — нежная «лава» из заварного крема, которая прячется внутри и делает десерт по-настоящему вау-эффектным.

Ингредиенты:

яйца — 6 шт.;

мука — 150 г;

сахар — 200 г;

какао — 50 г;

крахмал — 40 г;

ванилин — 2 г;

разрыхлитель — 10 г;

молоко — 600 мл;

яйца (для крема) — 3 шт.;

сахар (для крема) — 150 г;

крахмал (для крема) — 60 г;

ванилин (для крема) — 2 г;

шоколад — 30 г;

молоко — 1 ст. л.

Приготовление

Сначала готовим крем: смешиваем яйца, сахар, крахмал и ванилин, вливаем молоко и варим до загустения. Накрываем пленкой в контакт. Для теста взбиваем яйца с сахаром до пышности, добавляем сухие ингредиенты и какао. Выливаем массу в форму, в центр аккуратно кладем крем. Выпекаем при 180 °C около 30 минут.

Остывший торт поливаем растопленным шоколадом с молоком, создавая эффект «лавы». Получается насыщенно, красиво и очень нежно внутри.

