Шоколадный «Вулкан» с сюрпризом внутри — тот самый десерт, от которого гости теряют дар речи

Этот торт выглядит как из кондитерской витрины, но готовится без сложных техник и редких продуктов. Главная фишка — нежная «лава» из заварного крема, которая прячется внутри и делает десерт по-настоящему вау-эффектным.

Ингредиенты:

  • яйца — 6 шт.;
  • мука — 150 г;
  • сахар — 200 г;
  • какао — 50 г;
  • крахмал — 40 г;
  • ванилин — 2 г;
  • разрыхлитель — 10 г;
  • молоко — 600 мл;
  • яйца (для крема) — 3 шт.;
  • сахар (для крема) — 150 г;
  • крахмал (для крема) — 60 г;
  • ванилин (для крема) — 2 г;
  • шоколад — 30 г;
  • молоко — 1 ст. л.

Приготовление

Сначала готовим крем: смешиваем яйца, сахар, крахмал и ванилин, вливаем молоко и варим до загустения. Накрываем пленкой в контакт. Для теста взбиваем яйца с сахаром до пышности, добавляем сухие ингредиенты и какао. Выливаем массу в форму, в центр аккуратно кладем крем. Выпекаем при 180 °C около 30 минут.

Остывший торт поливаем растопленным шоколадом с молоком, создавая эффект «лавы». Получается насыщенно, красиво и очень нежно внутри.

