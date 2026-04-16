Салат из трех продуктов, а выглядит на миллион — собираю за 5 минут, и все в шоке

Иногда самые простые блюда оказываются самыми эффектными. Этот салат готовится буквально из трех основных продуктов, но за счет необычной подачи выглядит как праздничный торт. А на вкус — нежный, насыщенный и очень «домашний».

Ингредиенты:

крабовые палочки — 200 г;

яйца — 4 шт.;

сыр твердый — 120 г;

майонез — 2–3 ст. л.;

чеснок — по желанию.

Приготовление

Яйца отварите вкрутую, остудите и разделите на белки и желтки. Сыр и желтки натрите на мелкой терке, при желании добавьте чеснок и заправьте майонезом — получится нежная начинка. Белки отдельно натрите. Крабовые палочки аккуратно разверните в пласты. Выложите первую «ленту» на блюдо, распределите немного начинки, затем накройте следующей палочкой. Повторяйте слои, пока не закончатся продукты. Сверху и по бокам слегка смажьте майонезом и обсыпьте белками. Дайте настояться 10–15 минут — салат станет еще вкуснее и мягче.

Когда хочется легкого, свежего и быстрого блюда, этот салат — настоящее спасение.