Яблоки пропускаю на терке и получаю вкусноту — делюсь простым рецептом десерта от бабушки

У каждой семьи есть свой рецепт яблочных оладий, и этот — тот самый, что готовила бабушка. Простой, надежный и всегда безупречно вкусный.

Для оладий мне понадобится: яблоки (300 г), яйца (2 шт.), кефир (400 мл), мука (150 г), сахар (2 ст. л.), разрыхлитель (1 ч. л.), сода (щепотка), корица (1 ч. л.), соль, масло для жарки.

Яблоки очищаю от кожуры и натираю на крупной терке. В глубокой миске взбиваю яйца с сахаром до легкой пены. Добавляю кефир комнатной температуры — это важно для реакции с содой. Просеиваю муку с разрыхлителем, содой и щепоткой соли. Соединяю мокрые и сухие ингредиенты, аккуратно перемешиваю до однородности. Тесто должно получиться как густая сметана. Добавляю натертые яблоки и корицу, еще раз перемешиваю. Разогреваю сковороду с небольшим количеством масла. Выкладываю тесто столовой ложкой, формируя округлые оладьи. Жарю на среднем огне по 2–3 минуты с каждой стороны до золотистой корочки. Подаю сразу же, пока оладьи горячие. Идеально сочетаются со сметаной, медом или вареньем.

Ранее также сообщалось о рецепте освежающего чая для любителей цитрусов. Он быстро готовится, а аромат покорит даже чайных гурманов.