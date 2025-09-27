Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
27 сентября 2025 в 13:06

Яблоки превращаются в чудо-печенье — готовлю сразу двойную порцию за 30 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Яблочное печенье представляет собой нежную и ароматную выпечку, которая сочетает хрустящую текстуру и фруктовую начинку. Это лакомство отличается идеальным балансом сладости и легкой кислинки, что делает его прекрасным выбором для домашнего чаепития.

Для приготовления потребуется: 200 г муки, 70 г растопленного сливочного масла, 110 г коричневого сахара, 1 яйцо, 6 г разрыхлителя, 10 г ванильного сахара, щепотка соли. Для начинки: 200 г очищенных яблок, порезанных кубиками, 20 г сахара, 1 чайная ложка кукурузного крахмала, 1 чайная ложка корицы. Для посыпки: 1 столовая ложка сахара и половина чайной ложки корицы. Яблоки очищают, нарезают кубиками, смешивают с сахаром, корицей и крахмалом, прогревают в микроволновке 3-4 минуты и остужают. Растопленное масло охлаждают, смешивают с сахаром, ванильным сахаром и яйцом. Добавляют просеянную муку с разрыхлителем и солью, замешивают мягкое тесто. Вмешивают отжатую яблочную начинку. Формируют шарики, выкладывают на противень с пергаментом, посыпают смесью сахара и корицы. Охлаждают в морозилке 20–30 минут. Выпекают при 200 градусах 20–22 минуты до золотистого цвета.

Ранее также сообщалось о рецепте освежающего чая для любителей цитрусов. Он быстро готовится, а аромат покорит даже чайных гурманов.

еда
рецепты
печенье
яблоки
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Историк назвал фактор, который позволил победить Наполеона и Гитлера
Военэксперт оценил вероятность полного уничтожения энергетики Украины
«Фарс»: в Госдуме откровенно высказались о выборах в Молдавии
Раскрыто, какие регионы России привлекли больше всего путешественников
ВСУ устроили настоящий кошмар для жителей Купянска из-за огромных потерь
«Катастрофа»: в РФ раскрыли последствия победы партии Санду для Молдавии
«Об этом лучше даже не говорить»: Песков о возможной атаке на Кремль
«Неумолимо ухудшается»: в Кремле оценили положение Киева в конфликте
Прощание с Тиграном Кеосаяном: онлайн-трансляция
Дайвер чудом выжил, когда акула откусила ему часть лица
Немецкие пилоты пожаловались на резкий рост проблем с GPS
«Бравый вояка»: Песков о тщетных попытках Зеленского впечатлить Европу
Ошибка матери в лечении кашля чуть не стоила ее ребенку жизни
В РПЦ высказались о призывах священника не запрещать аборты
Фитнес-тренер раскрыла топ-3 самых полезных упражнения на руки
Россиянам объяснили, что делать при звонках коллекторов по долгам ЖКХ
Суд решил судьбу третьего продавца смертоносного самогона в Ленобласти
Шопский салат с брынзой – простое блюдо для ужина
Стало известно, сколько дронов ВСУ сбил «Купол Донбасса» за неделю
Мишустин прислал венок с красными розами на церемонию прощания с Кеосаяном
Дальше
Самое популярное
Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано
Общество

Семья обожает картошку по-гречески: вкусный гарнир с чесноком, лимоном и орегано

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна
Общество

Что известно о последних днях жизни и причине смерти Тиграна Кеосаяна

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю
Семья и жизнь

Щадящая диета «Стол № 1»: разрешенные продукты, рецепты и меню на неделю

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.