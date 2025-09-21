«Интервидение-2025»
21 сентября 2025 в 17:00

Яблочный пирог на сковороде: готовим быстро и просто. Рецепт-пятиминутка!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Устали от долгого ожидания запекания в духовке? Приготовьте восхитительный яблочный пирог прямо на сковороде! Этот рецепт — настоящая находка для тех, кто хочет насладиться домашней выпечкой без лишних хлопот. Не нужно ждать, пока разогреется духовка, и беспокоиться о температуре — всё готовится быстро и легко. А результат превзойдёт все ваши ожидания: сочная яблочная начинка и нежное сметанное тесто покорят сердца всей семьи.

Для начинки возьмите 2 больших или 4 маленьких яблока, добавьте немного корицы и сахар по вкусу. Для обжарки понадобится кусочек сливочного и немного растительного масла, а также 2 столовые ложки воды.

Для теста подготовьте 200 граммов сметаны (15–20% жирности), одно яйцо, 2 столовые ложки сахара (можно добавить больше по вкусу), один пакетик ванилина, 1,5 чайные ложки разрыхлителя, щепотку соли, 150 граммов муки и 2 столовые ложки растительного масла без запаха.

Начните с начинки: очистите яблоки, нарежьте тонкими дольками, выложите на сковороду с растопленным сливочным маслом. Посыпьте корицей и сахаром, добавьте воду. Тушите 5–7 минут до мягкости.

Для теста взбейте яйцо с сахаром и ванилином, добавьте сметану и растительное масло. Всыпьте просеянную муку с разрыхлителем и солью, замесите однородное тесто.

Выложите тесто на яблоки, разровняйте. Накройте крышкой и готовьте на минимальном огне 25–30 минут.

Дайте пирогу немного остыть, нарежьте порционно и подавайте с чаем.

