«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
21 сентября 2025 в 15:00

Капустная шарлотка: готовим необычный пирог проще простого

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Удивительно, но факт: шарлотка может быть не только сладкой! Этот несладкий вариант пирога с капустой удивит вас своей нежностью и воздушностью. Многие привыкли к классической яблочной версии, но капустная шарлотка ничуть не хуже — она такая же лёгкая и вкусная. Приготовление займёт совсем немного времени, а результат превзойдёт все ожидания. Этот пирог станет настоящей находкой для вашего семейного меню!

Для приготовления капустной шарлотки вам понадобятся следующие ингредиенты: 500 граммов белокочанной капусты, 3–4 куриных яйца, 200 граммов пшеничной муки, 150 миллилитров кефира, 100 миллилитров майонеза, одна морковь, половина чайной ложки соды, соль по вкусу.

Начнём с подготовки начинки. Капусту мелко нашинкуйте, морковь натрите на крупной тёрке. Обжарьте овощи на сковороде до мягкости, посолите и сбрызните уксусом или лимонным соком.

Для теста взбейте яйца с солью, добавьте кефир и майонез. Постепенно всыпьте муку с содой, тщательно перемешивая до однородной консистенции, похожей на тесто для оладий.

Форму для выпечки смажьте маслом и выложите пергаментной бумагой. Вылейте часть теста, равномерно распределите по дну. Сверху выложите слой тушёной капусты и залейте оставшимся тестом.

Выпекайте пирог в разогретой до 180 градусов духовке около 40 минут до золотистой корочки. Готовность проверяйте деревянной шпажкой — она должна выходить сухой.

Ранее сообщалось, как приготовить обалденные шанежки из кабачка и сыра за 15 минут! Без тонны масла и жира.

капуста
шарлотки
пироги
рецепты
кулинария
Мария Левицкая
М. Левицкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дочь Синди Кроуфорд опубликовала фото без бюстгальтера
Крупный пожар охватил административное здание в одном российском городе
Вооруженные ножами супруги оказались в реанимации после пьяной ссоры
Осужденная Ле Пен собирается участвовать в парламентских выборах во Франции
Победитель «Интервидения» решил творческие планы
Озвучена судьба пропавшей в Таиланде россиянки, бросившей ребенка в отеле
Пенсионерка ушла по грибы и провела в лесу четыре дня
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 21 сентября, фото, видео
В Совфеде предупредили о росте провокаций против России
РБК: Лапина сняли с должности командующего Ленинградским военным округом
«Сделала все по закону»: раскрыто, кому досталось наследство Добрынина
В России пообещали огромную сумму за информацию о двух командирах ВСУ
В Германии признали, что экономика страны стоит на месте
Жуткие ливни и холод до 0? Погода в Москве на следующей неделе: чего ждать
Кениец обошел россиян в Московском марафоне
Известный музыкант отменил концерты из-за «достоверной угрозы» убийства
Мужчина с пистолетом пытался вернуть залог за аренду квартиры с клопами
«Постарались и сделали»: Путин восхитился машиной с антидроновой защитой
Власти пошли на крайние меры после обрушения части школы под Новосибирском
Жителю Петербурга сломали челюсть после замечания на детской площадке
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.