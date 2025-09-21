Капустная шарлотка: готовим необычный пирог проще простого

Удивительно, но факт: шарлотка может быть не только сладкой! Этот несладкий вариант пирога с капустой удивит вас своей нежностью и воздушностью. Многие привыкли к классической яблочной версии, но капустная шарлотка ничуть не хуже — она такая же лёгкая и вкусная. Приготовление займёт совсем немного времени, а результат превзойдёт все ожидания. Этот пирог станет настоящей находкой для вашего семейного меню!

Для приготовления капустной шарлотки вам понадобятся следующие ингредиенты: 500 граммов белокочанной капусты, 3–4 куриных яйца, 200 граммов пшеничной муки, 150 миллилитров кефира, 100 миллилитров майонеза, одна морковь, половина чайной ложки соды, соль по вкусу.

Начнём с подготовки начинки. Капусту мелко нашинкуйте, морковь натрите на крупной тёрке. Обжарьте овощи на сковороде до мягкости, посолите и сбрызните уксусом или лимонным соком.

Для теста взбейте яйца с солью, добавьте кефир и майонез. Постепенно всыпьте муку с содой, тщательно перемешивая до однородной консистенции, похожей на тесто для оладий.

Форму для выпечки смажьте маслом и выложите пергаментной бумагой. Вылейте часть теста, равномерно распределите по дну. Сверху выложите слой тушёной капусты и залейте оставшимся тестом.

Выпекайте пирог в разогретой до 180 градусов духовке около 40 минут до золотистой корочки. Готовность проверяйте деревянной шпажкой — она должна выходить сухой.

